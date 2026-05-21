Un ciudadano venezolano quedó en prisión preventiva tras ser formalizado como cuarto imputado por el homicidio calificado de un empresario del rubro del plástico, ocurrido el 26 de marzo de 2025 en la comuna de Quinta Normal.

La causa ya mantiene a otros tres imputados privados de libertad, entre ellos Gyvens, integrante de Reggaeton Boys. El imputado formalizado este jueves ya se encontraba en prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del denominado caso del “Rey de Meiggs”.

Según informó el fiscal jefe ECOH RM, Alex Cortés Mesa, el Ministerio Público formalizó al imputado por los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego.

“El Ministerio Público el día de hoy, a través de la Fiscalía ECOH, formaliza investigación a un cuarto imputado por el homicidio del empresario del rubro del plástico de la comuna de Quinta Normal”, señaló el persecutor.

Prisión preventiva para imputado por homicidio de empresario en Quinta Normal DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De acuerdo con Cortés, en la investigación fueron clave distintas pericias realizadas por Carabineros de Chile, además de diligencias desarrolladas por el OS9 de la misma institución.

Entre esos antecedentes, el fiscal destacó peritajes relacionados con comparativos faciales y con la forma de caminar del imputado, a partir de imágenes y fotografías obtenidas en otra causa por homicidio.

“Destacan principalmente algunas pericias relacionadas con comparativos faciales, y en la forma de caminar del imputado con imágenes y fotografías que fueron obtenidas de él en otro homicidio en el que participa”, explicó Cortés.

El fiscal agregó que, a partir de las declaraciones y pericias reunidas, el tribunal tuvo por satisfechos los requisitos legales y decretó finalmente la medida cautelar de prisión preventiva.