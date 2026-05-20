Galletas de vainilla y chocolate

Receta para 5 personas.

Ingredientes:

1 taza y media de dátiles descarozados.

1 taza de nueces (hidratadas previamente).

1 a 2 cucharaditas de esencia de vainilla.

1/2 manzana.

1 puñado de cranberries.

1 cucharada de cacao amargo en polvo.

Preparación:

1. Triturar dátiles y nueces activadas en un procesador.

2. Llevar a un bol, agregar vainilla y amasar.

3. Cortar la manzana en trocitos pequeños y añadirlos a la masa junto a los cranberries.

4. Amasar bien y separar en dos. A una de las masas agregarle el cacao en polvo.

5. Armar galletas redondas, cuadradas o con figuras en moldes dependiendo del gusto.

6. Refrigerar por 12 horas y servir.