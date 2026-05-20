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    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Estas galletas saludables de vainilla y chocolate son una alternativa dulce, natural y muy fácil de preparar. No necesitan azúcar añadida ni horneado, por lo que se transforman en una opción ideal para quienes buscan un snack nutritivo y rápido.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 5 personas.

    Ingredientes:

    1 taza y media de dátiles descarozados.

    1 taza de nueces (hidratadas previamente).

    1 a 2 cucharaditas de esencia de vainilla.

    1/2 manzana.

    1 puñado de cranberries.

    1 cucharada de cacao amargo en polvo.

    Preparación:

    1. Triturar dátiles y nueces activadas en un procesador.

    2. Llevar a un bol, agregar vainilla y amasar.

    3. Cortar la manzana en trocitos pequeños y añadirlos a la masa junto a los cranberries.

    4. Amasar bien y separar en dos. A una de las masas agregarle el cacao en polvo.

    5. Armar galletas redondas, cuadradas o con figuras en moldes dependiendo del gusto.

    6. Refrigerar por 12 horas y servir.

    Más sobre:La receta de la semanaRecetagalletasgalletas de vainilla y chocolate

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