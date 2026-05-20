Galletas de vainilla y chocolate
Estas galletas saludables de vainilla y chocolate son una alternativa dulce, natural y muy fácil de preparar. No necesitan azúcar añadida ni horneado, por lo que se transforman en una opción ideal para quienes buscan un snack nutritivo y rápido.
Receta para 5 personas.
Ingredientes:
1 taza y media de dátiles descarozados.
1 taza de nueces (hidratadas previamente).
1 a 2 cucharaditas de esencia de vainilla.
1/2 manzana.
1 puñado de cranberries.
1 cucharada de cacao amargo en polvo.
Preparación:
1. Triturar dátiles y nueces activadas en un procesador.
2. Llevar a un bol, agregar vainilla y amasar.
3. Cortar la manzana en trocitos pequeños y añadirlos a la masa junto a los cranberries.
4. Amasar bien y separar en dos. A una de las masas agregarle el cacao en polvo.
5. Armar galletas redondas, cuadradas o con figuras en moldes dependiendo del gusto.
6. Refrigerar por 12 horas y servir.
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