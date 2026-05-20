Estados Unidos acusa de asesinato a Raúl Castro

El expresidente cubano Raúl Castro fue acusado en Estados Unidos de cargos de asesinato, según mostraron registros judiciales vistos por Reuters, en una importante escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios hechos por la agencia. Castro, de 94 años, apareció en público por última vez en Cuba a principios de este mes, y no hay indicios de que haya abandonado la isla desde entonces ni de que el gobierno permita su extradición.

Los cargos contra Castro, anunciados por la Fiscalía Federal de Miami, se basaron en un incidente ocurrido en 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

Estados Unidos ha impuesto de facto un bloqueo a la isla al amenazar con sanciones a los países que le suministran combustible, provocando cortes de electricidad y asestando duros golpes a su ya frágil economía.

Cuba no se había pronunciado directamente sobre la amenaza de procesamiento, aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó su desafío en declaraciones públicas el 15 de mayo.

“A pesar del embargo (estadounidense), las sanciones y las amenazas del uso de la fuerza, Cuba continúa por el camino de la soberanía hacia su desarrollo socialista”, dijo Rodríguez.

Fidel Castro y su hermano, el ministro de las Fuerzas Armadas Raúl Castro (izquierda), presiden una ceremonia conmemorativa del centenario de la muerte del héroe de la independencia Antonio Maceo, en La Habana, Cuba, el 7 de diciembre de 1996. Foto: Archivo RAFAEL PEREZ

Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó el miércoles un mensaje en el que criticó duramente al Gobierno de la isla y ofreció a su población una “nueva relación” entre Washington y La Habana bajo la condición de que el país caribeño introduzca cambios radicales en su economía y lleve a cabo elecciones libres y con distintos partidos.

El discurso, subido en redes sociales y en español, fue compartido horas antes de la imputación y coincidió con el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, una fecha que se conmemora sobre todo entre el exilio en Estados Unidos.

El diario El País señaló que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha exculpado al Gobierno de Donald Trump de la grave crisis eléctrica que atraviesa la isla. Para el alto funcionario, el régimen castrista es “la razón” por la cual unos 8 millones de cubanos están “obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad”. “Como ustedes bien saben, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, indicó.

Mensaje en español del secretario Rubio al pueblo de Cuba. 🇺🇸🇨🇺 pic.twitter.com/Ex8uibJ5GH — USA en Español (@USAenEspanol) May 20, 2026

A finales de enero, la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana. El 80% del endeble sistema energético, con plantas de manufactura soviética, depende de combustibles fósiles. Y gran parte de esa cuota la importaban desde países aliados como Venezuela y México con precios subsidiados.