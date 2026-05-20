Trump afirma que espera alcanzar “muy pronto” un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que espera alcanzar “muy pronto” un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán, abierto tras la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, antes de insistir en que Teherán “está cansado” y en que las autoridades iraníes quieren lograr un pacto con Washington.

“Vamos a terminar esa guerra muy pronto. Tienen tantas ganas de llegar a un acuerdo. Están cansados”, ha afirmado, antes de volver a defender su ofensiva y argumentar que “debería haber pasado durante los últimos 47 años”. “Alguien debió hacer algo sobre ello. Va a pasar y va a pasar rápido. Verán cómo se desploman los precios del petróleo”, ha señalado.

Así, ha insistido en que Irán “no tendrá un arma nuclear”, en línea con sus acusaciones contra Teherán sobre un supuesto programa nuclear militar, algo desmentido por las autoridades iraníes y descartado hasta la fecha por los estudios del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). “Lo vamos a lograr de una manera amable”, ha zanjado.

Las palabras de Trump han llegado horas después de que el Senado estadounidense aprobara por primera vez una resolución para limitar sus poderes de guerra y potencialmente retirar a las tropas norteamericanas de la guerra contra Irán, después de que cuatro republicanos hayan roto filas para votar con la bancada demócrata, que ha visto avanzar el texto en la Cámara Alta tras siete intentos fallidos.

Asimismo, han tenido lugar después asegurar el lunes en un mensaje publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para el martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante supuestos avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán. Teherán no se ha pronunciado sobre posibles progresos diplomáticos.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.