“Cómase este librito”: el desparpajo de un manuscrito inédito de Nicanor Parra que contrasta con Neruda

Nicanor Parra Sandoval no escribía metáforas. O casi. Durante la década de 1990, el antipoeta trabajó en un proyecto que tendría por nombre Discursos de Estocolmo, que finalmente nunca vio la luz. Quedó en los anaqueles del olvido tras su muerte en enero de 2018.

Los papeles, documentos, manuscritos y textos del autor de El hombre imaginario pasaron a quedar resguardados en los Archivos UDP. Entre esa ingente cantidad de material, destaca un poema inédito, que fue parte de esos Discursos de Estocolmo, y que hoy tiene una resonancia especial.

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Con su habitual ingenio y humor sardónico. Parra escribió un poema, sin nombre, en el que hace referencia justamente al hecho de escribir en metáforas. El manuscrito fue mostrado en la exposición Nicanor Parra. Porque escribo estoy así, entre el pasado 6 de noviembre al 28 de diciembre 2025, en el Museo Palacio Baburizza, en el marco del Festival Puerto de Ideas, en Valparaíso.

Los curadores fueron Alejandra Celedón y Alejandro Arturo Martínez, y buscaban mostrar esa dimensión experimental del antipoeta, en el que jugaba con las palabras. “Esta exposición, basada en el Archivo Nicanor Parra custodiado por la Universidad Diego Portales, reúne cuadernos, manuscritos inéditos, artefactos y collages que ponen en evidencia la dimensión experimental de la escritura expandida de Parra y presentan la amplitud de sus formas: alfabéticas, numéricas, orales, gráficas. Tachaduras, márgenes, voces, dibujos y tipografías abren la palabra de Parra hacia otros lenguajes y configuran una práctica a la vez íntima y pública, donde el cuerpo adopta disposiciones singulares según dónde y cómo se escribe. Una pizarra, una bandeja, un cuaderno; líneas, letras, números. Aquí cada objeto se vuelve superficie de pensamiento y cada trazo despliega su potencia crítica", decía la descripción.

¿Qué dice el poema? señala: “Estimado lector o lectora /para que todo resulte perfecto / cómase este librito / que arrebaté de las manos de un ángel / hoja a hoja / como si fuera una lechuga recién tomada del huerto (no es una metáfora) / puede que no le caiga muy bien al estómago /pero le aseguro que vale la pena / no pregunte x qué / después hablamos”.

El manuscrito, original, está redactado a mano por el mismo antipoeta, y se puede observar cómo hizo unas correcciones a mano en el mismo poema en el que borró dos líneas. Como sea, lo importante es que refleja esa voz algo campechana y de aire a refrán popular que tenía su (anti) poesía.

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Un diálogo secreto

Alejandro Arturo Martínez, director de Archivos UDP, señala: “Presumimos que podría ser un borrador de un discurso que Parra preparó por si las moscas, (literal, eh) se ganaba el Premio Nobel de Literatura porque fue nominado en 1995, por eso es que pensamos que es por ahí. Acá vemos el carácter más antipoético de la obra parriana. No solo porque trabaja con el humor, no solo porque trabaja con la ironía, sino que también su propio discurso/poema”.

“Se relaciona o hay como un diálogo secreto con el discurso de Pablo Neruda al recibir el Nobel de de Literatura, y como sabemos la poesía parriana es una poesía que hasta cierto punto siempre fue también una respuesta más crítica a la poesía de Pablo Neruda”.

Pablo Neruda recibiendo el Nobel.

El contraste entre este trozo y el discurso de Estocolmo de Neruda, es efectivamente, muy subterráneo. Pero por ejemplo, el hombre de Residencia en la tierra señala (a su vez respondiéndole a Vicente Huidobro): “El poeta no es un ‘pequeño dios’... El mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo”. Muy en el tono alto que solía emplear en su poesía. En cambio, Parra no ofrece el alimento sagrado o bíblico del pan, sino algo neto de la tierra: “Cómase este librito / [...] como si fuera una lechuga recién tomada del huerto / (no es una metáfora)“.

Asimismo, Neruda describe de manera muy solemne el acto poético y el viaje hacia el Nobel como una travesía mítica, un misterio lleno de revelación, soledad y oscuridad: “Así extendí mis primeros poemas como seres con vida propia en la intemperie... Hacia la verdad, por la noche o por el fulgor”. En cambio, Parra se para en la vereda opuesta a través del humor y la ironía corporal. En lugar de prometer que sus versos elevarán el espíritu del lector hacia el fulgor o la verdad, advierte de manera sumamente mundana que leer “este librito” causará algo: “Puede que no le caiga muy bien al estómago / pero le aseguro que vale la pena / no pregunte x qué”. Donde Neruda pone “iluminación”, Parra pone una posible “indigestión”.

Sobre la poesía parriana -y ese contraste con Neruda- opinó Patricio Fernández a este medio, en 2023- “Si hubiera que decir lo que la antipoesía en su totalidad va construyendo, es algo parecido a un liberalismo popular. Nicanor nunca se hace parte de los grandes intereses ni asume el discurso del poder, pero al mismo tiempo recoge esencialmente las voces callejeras, las voces pueblerinas. Si Neruda aspiraba a ser algo así como la voz del pueblo, Nicanor acoge la voz del pueblerino. En lugar de ser un coro, acoge la voz de un individuo, y eso lo vuelve un poeta que asume un cierto tipo de liberalismo. Ahora, lo que plantea en esencia la antipoesía es también la búsqueda del revés de cualquier postulado, por lo tanto, en el mismo momento en que está planteando algo, está dejándole un espacio a la duda de lo que acaba de plantear. En ese sentido, no es un poeta comprometido con una idea, sino con el fluir de las distintas opiniones que transcurren, eso lo vuelve más difícilmente clasificable”.

El Fondo Nicanor Parra está disponible para consulta presencial en el Archivo UDP en la Biblioteca Nicanor Parra, y en el Archivo de Autores online.