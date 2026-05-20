La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”

Coquimbo Unido tuvo una noche mágica en la Copa Libertadores. Este martes, por la fecha cinco del Grupo B del torneo, el elenco Pirata goleó por 3-0 a Deportes Tolima, un resultado que lo deja en el liderato de su zona con 10 puntos.

Una vez terminado el partido, Diego Sánchez, uno de los referentes del actual campeón de la Liga de Primera, declaró su conformidad por el gran presente que están viviendo: “Feliz, necesitábamos un partido así, sabíamos que en Colombia había sido un resultado duro (cayeron por 3-0), fue mucho castigo para lo que se mostró esa vez”.

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El portero no esconde la ambición del plantel: “Demostramos que sí estamos para cosas grandes. Nuestra primera meta es clasificar a octavos, así que a seguir entrenando por ese objetivo. Estamos un poquito más cerca”, cerró.

La felicidad de Zavala y Caputto

Quien también mostró su alegría por el resultado de este martes es Cristián Zavala, una de las figuras del encuentro y que marcó el segundo tanto de la noche luego de un buen contragolpe: “Creo que anduvimos bien, hicimos un partido correcto, hay que seguir así. Estamos trabajando muy bien, el grupo siempre quiere ganar, lo demostramos”. Luego, consultado por su buen momento en el club, dijo: “Estoy bastante feliz, bastante cómodo aquí en Coquimbo”.

Además, Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo, dijo que estarán pendiente al otro duelo de este grupo entre Nacional y Universitario, que puede significar la clasificación del club a octavos de final: “Con calma, con tranquilidad, a esperar un partido que no depende de nosotros. Acá hicimos nuestra tarea, lo que pase mañana, vamos a estar pendientes, pero el equipo estuvo a la altura, viene a la altura en todos estos partidos”.

Cabe destacar que la escuadra de la Cuarta Región es líder de la zona con 10 unidades, segundo está Deportes Tolima con siete, tercero Universitario con cuatro, los mismos puntos con los que cierra Nacional. No obstante, uruguayos y peruanos tienen un duelo menos.