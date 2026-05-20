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    Política

    García Ruminot defiende nombramiento de Arrau en Seguridad Pública y descarta que informe de Contraloría influyera en salida de Steinert

    Desde el Congreso, el titular de la Segpres aseguró que el Presidente Kast realizó los cambios ministeriales para impulsar “con renovadas fuerzas” las prioridades del gobierno en seguridad y crecimiento.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 8 de abril 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó este martes desde el Congreso el primer cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast, quien removió a Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública y a Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno.

    El secretario de Estado se encontraba en Valparaíso participando en la votación del proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el Ejecutivo, instancia en la que realizó un reconocimiento a las ahora exministras y defendió las decisiones adoptadas por el Mandatario.

    Uno de los principales cuestionamientos provenientes desde la oposición apunta a la designación del ingeniero civil industrial Martín Arrau —hasta ahora ministro de Obras Públicas— al frente de la cartera de Seguridad Pública, debido a su falta de experiencia en el área.

    Consultado por esa crítica, García defendió el nombramiento y afirmó que “el ministro Arrau tiene una energía, tiene un entusiasmo, tiene una dedicación para llevar adelante las tareas de gobierno”.

    “Estoy seguro que habiendo estado en Obras Públicas y habiendo acompañado además al Presidente de la República durante los meses de su campaña, tiene todos los antecedentes y tiene, como digo, toda la energía para poder llevar adelante esa delicada misión”, agregó.

    En esa línea, el titular de la Segpres sostuvo que “tengo la certeza de que lo hará muy bien”.

    Respecto a la rapidez con que el Ejecutivo concretó el ajuste ministerial -a solo 69 días de iniciado el gobierno-, García defendió la decisión del Presidente Kast y aseguró que “el país necesita soluciones rápidas, necesita que se cumplan las promesas que se hicieron durante la campaña presidencial, particularmente en materia de seguridad, en materia de poder entregar mayor desarrollo al país”.

    Asimismo, planteó que el Mandatario consideró necesario realizar modificaciones en el gabinete en medio de la tramitación de la denominada megarreforma impulsada por el gobierno.

    “El Presidente ha estimado, legítimamente, de que era necesario hacer estos cambios para poder impulsar con renovadas fuerzas, con renovado entusiasmo, con renovadas energías, las tareas de gobierno que nos entregó la ciudadanía a fines del año pasado”, afirmó.

    García también descartó que la eventual interpelación parlamentaria que preparaba la oposición contra Trinidad Steinert o el informe que elabora Contraloría hayan influido en la salida de la ahora exministra de Seguridad.

    “Ninguno de nosotros y el gobierno del Presidente Kast, no tiene temor a la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República y nos atenemos a lo que ella resuelve”, sostuvo.

    En cuanto a la interpelación que se preparaba contra Steinert, el ministro señaló que “el Presidente de la República es muy respetuoso de las facultades del Parlamento, él fue parlamentario, de tal manera de que yo más bien creo que son otras las consideraciones que tuvo presente para resolver de esta manera el gabinete”.

    Por último, el titular de la Segpres también defendió la decisión de concentrar dos carteras en una misma autoridad, luego de que Arrau asumiera simultáneamente Seguridad Pública y Obras Públicas.

    “Yo creo que, por ejemplo, la fusión que se ha hecho de ministerios, esto de que hay dos nuevos biministros, creo que han sido elementos que han estado muy presentes en su decisión”, concluyó.

    Más sobre:GobiernoSegpresJosé GarcíaCambio de Gabinete

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