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    Oposición busca capitalizar la caída de las ministras de Kast y cuestiona inexperiencia de Arrau en Seguridad

    “Era una vocera muda, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación”, dijo la timonel PS, Paulina Vodanovic. Desde el FA hasta el PC también criticaron la gestión de la exministra Trinidad Steinert.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Algunos diputados de oposición ya se estaban yendo del Congreso este martes cuando a sus teléfonos llegó la noticia que los hizo devolverse: la decisión del Presidente José Antonio Kast de realizar su primer cambio de gabinete removiendo a las ministras de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, y de Seguridad, Trinidad Steinert.

    Después de semanas de constantes arremetidas contra la vocera y la encargada de seguridad, la oposición buscó capitalizar el ajuste ministerial del Mandatario, el más rápido entre las últimas administraciones.

    “Claramente (el Presidente) cometió un error grave, pero es importante destacar el reconocerlo y enmendar”, dijo al respecto el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, quien anunció la interpelación de la ahora extitular de Seguridad luego de que en radio Agricultura cuestionara la exigencia de un plan de seguridad. Esta ofensiva generó inquietud en La Moneda y se sumó a la serie de factores que detonaron su salida.

    “La situación de la ministra Steinert era insostenible. No solo la hacía cometer errores, sino que incluso eventuales informes de Contraloría darían cuenta de desapego a la norma”, agregó el jefe de bancada del PS, en alusión a la respuesta pendiente del ente contralor sobre el oficio que la exfiscal envió con la Policía de Investigaciones que luego derivó en la solicitud de renuncia de la jefa de Inteligencia Consuelo Peña.

    Ya conocida la noticia hasta el podio de prensa del Senado llegaron Gonzalo Winter (FA), Gael Yeomans (FA), Irací Hassler (PC), Patricio Pinilla (DC), entre otros, para cuestionar al Ejecutivo.

    En el Frente Amplio, la diputada Constanza Schönhaut planteó que estos fueron “69 días perdidos en seguridad con un supuesto ‘gobierno de la seguridad’ que llegó a La Moneda a asumir que sus promesas eran ‘metáforas’, que su ‘plan implacable’ era en realidad improvisación y que su ministra no conocía ni su mandato legal”.

    “Fueron 60 días perdidos para Chile, incumpliendo con el propio estándar que se autoimpuso en campaña. Nuestro país necesita un plan concreto en seguridad, por el bien de todos, comiencen a gobernar”, afirmó por su parte el senador FA, Diego Ibáñez.

    La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a su vez, apuntó a Sedini, quien esta semana estaba citada al Congreso a exponer su plan para TVN.

    “Era una vocera muda, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación”, dijo la timonel PS, quien también criticó la falta de experiencia en materias de seguridad del nuevo ministro Martín Arrau.

    “Aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener clara una posición en seguridad. Si eso es así, vamos a tener problemas porque es una persona que no tiene conocimiento”, dijo Vodanovic.

    El diputado y próximo timonel del PPD, Raúl Soto, agregó que este tiempo que se tomó Kast fueron “dos meses de gobierno desastrosos. Improvisación, desprolijidades, falta de plan y estrategia, y problemas en la comunicación. Evidentemente que teníamos la razón en la oposición, y esto es ratificado por la salida de la ministra de Seguridad y de la ministra vocera de gobierno”.

    “Espero que no sea solamente un cambio de nombre, sino que implique también un cambio de rumbo, un cambio de dirección", agregó el parlamentario.

    Desde el Partido Comunista, la diputada Irací Hassler acusó que “lo que estamos viendo no es una metáfora ni una hipérbole: es un diseño de Gobierno que fracasó. Este cambio de gabinete refleja improvisación, desorden y falta de conducción. Es la evidencia de un proyecto que prometió certezas y hoy transmite incertidumbre económica y política”.

    “Los ‘expertos’ que venían a solucionarlo todo siguen gobernando sobre la marcha y en permanente campaña. Chile necesita conducción, no ensayo y error”, agregó la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano.

    Otra ministra que sufrió los embates de la oposición fue la de Ciencia, Ximena Lincolao. Ella, sin embargo, no fue removida de su cargo este miércoles y, hasta ahora, en la izquierda han decidido darle un respiro. “Yo he sido crítico de su gestión, pero no es una situación comparable a las otras dos carteras. En un caso estaba comprometida una de las principales prioridades del Gobierno, como es la seguridad, y en el otro la capacidad de comunicación política”, dijo el diputado PPD José Montalva.

    Más sobre:OposiciónMara SediniTrinidad SteinertCambio de gabineteJosé Antonio Kast

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