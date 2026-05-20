Rechazo DC y libertad de acción del PDG obligan al gobierno a extremar disciplina para aprobar megaproyecto

A partir de la 10 de la mañana e inmediatamente tras la lectura de la cuenta, la Cámara de Diputados comenzará a votar, sin otros preámbulos, el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Aunque el Ejecutivo contaba con los votos para aprobar la emblemática iniciativa, gestionada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el PDG y la DC añadieron una cuota de suspenso este martes, lo que obligaría al oficialismo apostar a una estricta disciplina de sus filas y a tener que aprobar con una mayoría más estrecha con solo algunos descolgados de la oposición.

Según el acuerdo de bancadas, la Cámara dedicó el martes a las intervenciones para que el miércoles se destine exclusivamente a una maratónica ronda de votaciones que podría alargar por varias horas la sesión. “Hasta total despacho” , reza el acuerdo.

Eso implicaría que podrían terminar votando en la madrugada del jueves 21 de mayo, no obstante, este martes los pronósticos eran menos pesimistas y alarmistas y daban cuenta que la sesión podría terminar entre las 16 y 20 horas.

De hecho, el tsunami con las 1.603 indicaciones que promovió la oposición se redujo a solo 118 indicaciones renovadas, lo que llevaría a realizar menos de 200 votaciones. Si cada una de ellas demanda un minuto, la sesión de este miércoles podría resolverse dentro de cuatro horas, salvo que haya reclamaciones por enmiendas inadmisibles que podrían prolongar las deliberaciones por una o dos horas más.

Suspenso PDG

Con ese panorama, el gobierno destinó este martes a sellar los apoyos para cada uno de los artículos del megaproyecto.

Si bien el Ejecutivo había cerrado un pacto con el Partido de la Gente para que aprobara la idea de legislar -a cambio de un proyecto que entregará una compensación social por la compra de pañales y medicamentos-, ese acuerdo no obligaba a los diputados del PDG a apoyar el articulado en particular.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, en todo caso, ya había dado su apoyo en la Comisión de Hacienda, al corazón de la iniciativa: la rebaja de impuestos a las empresas y la reintegración tributaria (que permite a los dueños de empresas descontar de sus impuestos personales lo que pagan sus sociedades).

El problema era un tercer punto, también altamente resistido por la oposición, pero que es central en la megarreforma, relacionado con la invariabilidad tributaria de 25 años que el gobierno quiere concederle a nuevos inversionistas. En ese tema, Valenzuela se abstuvo.

Por ello, en medio de la extensa sesión de este martes, en la oficina de la presidencia de la Cámara, distintos parlamentarios del oficialismo -entre ellos, el titular de esta rama del Congreso, Jorge Alessandri (UDI)- intentaron materializar un acuerdo con las bancadas de la DC y el PDG para sellar un respaldo a la invariabilidad.

El protocolo que se pretendía firmar contemplaba bajar los años de la invariabilidad tributaria a 20.

Las gestiones, sin embargo, no llegaron a buen puerto, pues no todos los diputados del PDG estaban dispuestos a apoyar ese punto. Finalmente el gobierno optó por desechar la idea de este protocolo.

El hecho daba cuenta de las tensiones internas que estaba viviendo la bancada del Partido de la Gente, donde algunos de sus legisladores, entre ellos Pamela Jiles, eran reticentes a estos ajustes tributarios.

Para descomprimir la tensión interna, finalmente la bancada del partido de Franco Parisi decidió dar libertad de acción a sus legisladores en todo el articulado, a pesar de que se mantendrá el apoyo a la idea de legislar (votación en general, que abre la discusión en particular).

“La bancada respeta la palabra empeñada y estarán los 13 votos para votar a favor en general. Excepcionalmente se dará libertad de acción en esta votación en particular debido a la gran cantidad de artículos e indicaciones que deberán revisarse. Esto no responde a diferencias internas; la bancada está más unida que nunca”, comentó el diputado Valenzuela (PDG) a nombre de su comité.

Aunque el anuncio golpeó al gobierno -donde esperaban tener una mayoría holgada de 90 votos para los artículos más controversiales de la iniciativa- el hecho le permitió al Ejecutivo contar con un puñado de votos del PDG para poder sacar la invariabilidad. El costo será perder otros apoyos de ese partido en los artículos sobre rebajas de impuestos a las empresas y sus dueños.

Sumando y restando, el Ejecutivo igualmente contaba con una mayoría, más ajustada, para aprobar el megaproyecto y gran parte de su articulado. De hecho, para no correr más riesgos, La Moneda decidió no reponer artículos que se rechazaron en las comisiones, entre ellos el fin de la franquicia tributaria Sence.

En paralelo, una vez finalizada la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que en el contenido del articulado “todos los cambios pueden ocurrir, pero en este minuto, mañana, se va a votar el artículo como está“.

Rechazo DC

La libertad de acción del PDG no fue el único episodio que generó preocupación en el oficialismo.

Desde el Congreso Nacional, la Democracia Cristiana informó este martes que rechazaría la idea de legislar en ambas cámaras, tras desarrollar una reunión conjunta entre la directiva nacional y las bancadas de diputados y de senadores.

El jefe de los diputados DC, Jorge Díaz, señaló que desde el Ejecutivo “no fueron consideradas” las propuestas de reducir los años de invariabilidad y sobre la rebaja del impuesto. En ese sentido, el parlamentario enfatizó: “ La decisión fue unáni me ”.

A continuación, el presidente de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, señaló: “Nos cansamos de dialogar. Conversamos, llegamos a La Moneda, entregamos una propuesta, estuvimos en reiteradas ocasiones junto con el ministro de Hacienda, el ministro (Claudio) Alvarado, ministro Segpres, y la verdad es que esta decisión que ha tomado el partido Demócrata Cristiano junto con su bancada de diputados y diputadas, como también con nuestros senadores, es unánime”.

Ortiz también confirmó que sus legisladores tampoco apoyarán la invariabilidad.

Al igual que la directiva DC, el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, se reunió con los parlamentarios de la tienda para confirmar que ellos también rechazarán en general la idea de legislar.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y el secretario general, Andrés Couble, también estuvieron en el Parlamento. En compañía de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), además, aprovecharon de asistir a una movilización de trabajadores, en las inmediaciones del Congreso. Al mismo acto también concurrieron parlamentarios como Jaime Bassa (FA), Carolina Tello (FA), Marcos Barraza (PC), Daniela Serrano (PC), Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC), Ana María Gazmuri, entre otros.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FREVS) le añadió más suspenso a la situación, al señalar que estaba evaluando abstenerse en la idea de legislar, a pesar de que semanas atrás había dicho que aprobaría. Su desmarque, sin embargo, tampoco pondría en riesgo al megaproyecto.

Disciplina

Pese a ello, el oficialismo, tendrá que extremar las medidas de disciplina para evitar que ausencias sorpresivas en sus filas se traduzcan en un revés.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, detalló, por ejemplo, que citarán a sus diputados antes de la sesión para evitar sorpresas o imprevistos, sobre todo, en los que viajan desde Santiago.

“Las bancadas oficialistas, particularmente la UDI, hemos insistido desde la semana pasada, la verdad, en pedir primero disciplina, unidad en el voto, que seamos muy muy unidos en ello. Y también que haya una asistencia completa y que lleguemos a la hora, porque puede haber cualquier tipo de situaciones, un accidente, un taco, lo que sea. Que no andemos al filo de la hora, sino que lleguemos con la debida anticipación”, remarcó.