Gustavo Petro anuncia respaldo de Colombia a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta noche el apoyo de su país a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Así lo confirmó el jefe de Estado en su cuenta de X, donde posteó: “Cómo presidente de la República de Colombia, he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”.

La expresidenta visitó Colombia en el marco de una gira internacional que la ha llevado a países como Brasil, Uruguay, México y Panamá, con el fin de sumar apoyos a su candidatura, que ya es respaldada por las actuales administraciones de México y Brasil.

La exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y otrora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está desde el lunes 11 de mayo en una gira por América Latina, en la cual se ha reunido con los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Claudia Sheinbaum (México), José Raúl Mulino (Panamá) y, esta jornada, con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Tras este periplo, la dos veces mandataria proyecta una nueva gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde pretende concretar su visita a Rusia y una reunión con el presidente Vladimir Putin.