Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación. Foto: archivo.

Durante la prueba nuclear Trinity, realizada por Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se formó un material completamente nuevo, según asegura un estudio publicado a principios de mayo en la revista académica PNAS.

Aquel acontecimiento, la primera prueba de una bomba atómica, derivó en la creación del clatrato a base de calcio, cobre y silicio , de acuerdo a la investigación.

El material fue descubierto por un equipo internacional coordinado por el geólogo de la Universidad de Florencia, Luca Bindi.

Los investigadores afirman que se trata de un material nunca antes observado ni en la naturaleza ni como compuesto artificial creado en laboratorio.

Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación. Foto: Luca Bindi.

Qué se sabe del material creado durante la primera prueba de bomba atómica en 1945

Según explicaron especialistas a WIRED, el término “clatratos” hace referencia a materiales caracterizados por una estructura en forma de jaula que atrapa otros átomos y moléculas en su interior, lo que les otorga propiedades únicas.

Para descubrir el nuevo material, los autores del estudio publicado en PNAS se centraron en la trinitita, un vidrio de silicato que contiene fases metálicas poco comunes.

Utilizaron técnicas como la difracción de rayos X para identificar un clatrato de tipo I, compuesto de calcio, cobre y silicio, dentro de una gota de metal rico en cobre incrustada en una muestra de trinitita roja.

Los autores de la investigación sostienen que el material se formó durante la explosión nuclear, lo que sugiere que las condiciones extremas —como las temperaturas y presiones extremadamente altas— pueden generar nuevos materiales .

El equipo liderado por Bindi también estudió la formación de otro material muy raro, a partir de la misma detonación.

Se trata de un cuasicristal rico en silicio, el cual ya habían documentado previamente.

El geólogo explicó a WIRED en 2018 que un cuasicristal es un elemento que no es un cristal, pero que se parece mucho.

“Su peculiaridad es que la disposición atómica, que no es periódica, pero casi, crea simetrías increíbles de las que se derivan propiedades físicas asombrosas, entre otras cosas, muy difíciles de predecir”, explicó al citado medio por ese entonces.

El equipo espera que sus hallazgos ayuden a los científicos a comprender mejor cómo se organizan los átomos en condiciones extremas. Sugiere que amplían las posibilidades para la creación de nuevos materiales .

En sus palabras: “Eventos como explosiones nucleares, rayos o impactos de meteoritos funcionan como auténticos laboratorios naturales. Nos permiten observar formas de materia que no podemos reproducir fácilmente en el laboratorio”.