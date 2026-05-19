SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    El equipo espera que sus hallazgos ayuden a los científicos a comprender mejor cómo se organizan los átomos en condiciones extremas. Sugiere que amplían las posibilidades para la creación de nuevos materiales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación. Foto: archivo.

    Durante la prueba nuclear Trinity, realizada por Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se formó un material completamente nuevo, según asegura un estudio publicado a principios de mayo en la revista académica PNAS.

    Aquel acontecimiento, la primera prueba de una bomba atómica, derivó en la creación del clatrato a base de calcio, cobre y silicio, de acuerdo a la investigación.

    El material fue descubierto por un equipo internacional coordinado por el geólogo de la Universidad de Florencia, Luca Bindi.

    Los investigadores afirman que se trata de un material nunca antes observado ni en la naturaleza ni como compuesto artificial creado en laboratorio.

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación. Foto: Luca Bindi.

    Qué se sabe del material creado durante la primera prueba de bomba atómica en 1945

    Según explicaron especialistas a WIRED, el término “clatratos” hace referencia a materiales caracterizados por una estructura en forma de jaula que atrapa otros átomos y moléculas en su interior, lo que les otorga propiedades únicas.

    Para descubrir el nuevo material, los autores del estudio publicado en PNAS se centraron en la trinitita, un vidrio de silicato que contiene fases metálicas poco comunes.

    Utilizaron técnicas como la difracción de rayos X para identificar un clatrato de tipo I, compuesto de calcio, cobre y silicio, dentro de una gota de metal rico en cobre incrustada en una muestra de trinitita roja.

    Los autores de la investigación sostienen que el material se formó durante la explosión nuclear, lo que sugiere que las condiciones extremas —como las temperaturas y presiones extremadamente altas— pueden generar nuevos materiales.

    El equipo liderado por Bindi también estudió la formación de otro material muy raro, a partir de la misma detonación.

    Se trata de un cuasicristal rico en silicio, el cual ya habían documentado previamente.

    El geólogo explicó a WIRED en 2018 que un cuasicristal es un elemento que no es un cristal, pero que se parece mucho.

    “Su peculiaridad es que la disposición atómica, que no es periódica, pero casi, crea simetrías increíbles de las que se derivan propiedades físicas asombrosas, entre otras cosas, muy difíciles de predecir”, explicó al citado medio por ese entonces.

    El equipo espera que sus hallazgos ayuden a los científicos a comprender mejor cómo se organizan los átomos en condiciones extremas. Sugiere que amplían las posibilidades para la creación de nuevos materiales.

    En sus palabras: “Eventos como explosiones nucleares, rayos o impactos de meteoritos funcionan como auténticos laboratorios naturales. Nos permiten observar formas de materia que no podemos reproducir fácilmente en el laboratorio”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaBomba atómicaTrinityArmas nuclearesPrueba nuclearArma nuclearMisil nuclearClatrato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición anuncia interpelación a Steinert en medio de estrategia del gobierno para reforzar agenda de seguridad

    La nueva remodelación de Trump a la Casa Blanca: Un helipuerto en el Jardín Sur

    Con extracción en helicóptero y disparos: Fiscalía, Carabineros y PDI detalla operativo que permitió captura de Jorge Huenchullán

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”

    Joaquín Lavín León apela a la Corte Suprema: defensa sostiene que juez Urrutia tuvo una resolución “arbitraria” e “ilegal”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Oposición anuncia interpelación a Steinert en medio de estrategia del gobierno para reforzar agenda de seguridad
    Chile

    Oposición anuncia interpelación a Steinert en medio de estrategia del gobierno para reforzar agenda de seguridad

    Con extracción en helicóptero y disparos: Fiscalía, Carabineros y PDI detalla operativo que permitió captura de Jorge Huenchullán

    Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”

    De Ormuz a la IA: el Banco Central alerta sobre un escenario global más incierto pero certifica fortaleza de la banca chilena
    Negocios

    De Ormuz a la IA: el Banco Central alerta sobre un escenario global más incierto pero certifica fortaleza de la banca chilena

    Precios del petróleo bajan tras anuncio de Trump de suspender ataque contra Irán

    Blackstone inyecta US$ 5.000 millones en empresa conjunta con Google para infraestructura de IA

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir
    Tendencias

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico

    El insólito motivo por el que promesa tunecina quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    El insólito motivo por el que promesa tunecina quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    Temporada en alza: Alejandro Tabilo es el latinoamericano de mayor progreso en el Top 50

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen
    Cultura y entretención

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    La nueva remodelación de Trump a la Casa Blanca: Un helipuerto en el Jardín Sur
    Mundo

    La nueva remodelación de Trump a la Casa Blanca: Un helipuerto en el Jardín Sur

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

    Rusia inicia tres días de ejercicios sobre “preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60