PDI concreta la detención de Jorge Huenchullán tras operativo en Temucuicui

Durante la madrugada de este martes se realizó un amplio operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el cual culminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán.

De acuerdo con información a la que accedió La Tercera, el procedimiento denominado “Operación Tridente”, se llevó a cabo cerca de las 3:00 de la madrugada y fue encabezado por la Policía de Investigaciones, con apoyo de personal del Ejército y de Carabineros.

En el operativo, también se logró la detención de Carolina Padilla Manquel.

Huenchullán se mantenía prófugo de la justicia desde 2021, luego de incumplir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

El comunero había sido formalizado en febrero de ese año en el marco de una investigación del Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, tras la audiencia en que se ordenó su ingreso a prisión preventiva, no se presentó al recinto penitenciario.

Se espera que durante la jornada las autoridades entreguen mayores antecedentes respecto del operativo.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró el operativo señalando que “En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes”.

“Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”, añadió.