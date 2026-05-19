Temporada en alza: Alejandro Tabilo es el latinoamericano de mayor progreso en el Top 50

Alejandro Tabilo está en el mejor momento de la temporada. Tras alcanzar la semifinal del Challenger de Valencia, la primera raqueta chilena asomó en el puesto número 33° del ranking del ATP. Logro que no solo lo deja como el mejor del país, sino que también le permite destacar en la elite del deporte blanco en Sudamérica.

Un alza en su juego que no se ha fraguado de manera exclusiva en estas últimas tres semanas. Porque su rendimiento ha tenido varios puntos altos desde enero pasado, año que inició con dos victorias en la clasificación del torneo de Hong Kong, para luego caer en la primera ronda.

Más tarde, en Auckland, volvió a ganar dos partidos, pero falló en el tercero. Registro que no pudo extender en el ATP de Australia que se disputa en Melbourne, el primer Grand Slam del año, donde se quedó en la primera ronda con la derrota ante el francés Quentin Halys.

De regreso en Sudamérica, el chileno vivió sus mejores semanas. Llegó a la final del Challenger de Concepción, instancia en la que cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo, el tenista latinoamericano que más puestos avanzó en el top 100: desde el 143° al 70°.

En la segunda de febrero, en el Argentina Open, alcanzó otro par de victorias, una de ellas la más importante hasta ese entonces contra el brasileño Joao Fonseca. Pero en cuartos de final el Jano perdió ante el local Tomás Martín Etcheverry.

Tenista transandino que le propinó la caída más dolorosa hasta esta parte del año. En la final del campeonato de Río de Janeiro, el platense se impuso en tres sets contra el canadiense, buena semana que le permitió regresar al top 50 del ranking ATP.

“Quiero felicitar a todo mi equipo. Para Germán (Gaich, su coach) por lo increíble que estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá que podamos seguir de esta manera, con todo”, analizó Tabilo tras la derrota en la definición del torneo carioca.

La ronda de cuartos de final en el BCI Seguros ChileOpen de Santiago y un triunfo en Indian Wells californiano, el primer Masters 1000 del año, continúan el resumen. Eso antes de Miami, competición de la misma categoría, en la que alcanzó tres instancias.

Una victoria en Montecarlo, la derrota en Munich en su primer partido y dos partidos en Madrid reanudan el calendario. Tras la pobre cosecha española, el de Toronto se llevó el título en el Challenger Aix-en-Provence después de vencer en la final al belga Zizou Bergs, hace un par de semanas. Todo antes de jugar dos encuentros en el Masters 1000 de Roma y la reciente semi en la Comunidad Valenciana.

Buena proyección

Calendario que le permite aparecer esta semana en el trigésimo tercer puesto entre los mejores especialistas del planeta, ranking que con la deserción de algunos jugadores por lesión le permitirá ser cabeza de serie en el Roland Garros de París, segundo Grand Slam del año. Claro que todavía está lejos de las metas que el propio deportista se ha puesto, al menos en el corto o mediano plazo.

“Este es un muy buen ranking, pero uno siempre quiere más. Quiero seguir avanzando, ya que una de las metas que tenemos en el equipo es llegar algún día al top 10, ese sería el ideal. Con el año que tenemos por delante, donde no defendemos muchos puntos, creo que puede ser una gran oportunidad”, reconoció el Jano al sitio Punto de Break.

Asimismo, comentó su condición de ser el número uno del país, ya que “cuando me cambié a jugar por Chile la primera vez, nunca pensé que llegaría a ser el número uno. Son metas que uno se pone de chico, siempre me imaginé debutando en la Copa Davis con Chile y ser el número uno del equipo”.

Pero el deportista nacional va por buen camino, uno que también lo ha puesto en un plano destacado entre los representantes latinoamericanos con los que comparte rivalidad y torneos. Al menos entre los 50 mejores del orbe son solo cuatro los exponentes de la región: dos argentinos, un brasileño y el de Toronto.

Sin embargo, la raqueta nacional es la que ha mantenido una mejor progresión desde el 5 de enero (el primer listado de este año) a la fecha. El chileno comenzó en el puesto 81°, lo que confirma un salto de 48 casillas.

El transandino Tomás Martín Etcheverry comenzó la temporada en el 57° lugar y hoy está vigésimo sexto, lo que condice un salto de 29 puestos. Su compatriota Francisco Cerúndolo, verdugo de Tabilo en Roma, bajó una casilla, desde el 21° al 20°, mientras que el brasileño Joao Fonseca bajó del 29° al trigésimo.

En la carrera para el ATP Finals, antiguamente llamado Torneo de Maestros, el canadiense también conserva un puesto destacado, ya que actualmente está vigésimo quinta posición del planeta. Aunque en esa lista para llegar a Turín es aventajado por los dos argentinos: Cerúndolo (16°) y Etcheverry (17°).