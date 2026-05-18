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    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    El juez Franco Jiménez denunció una serie de situaciones ocurridas en el partido válido por la fecha 12.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Por la jornada 12 de la Liga de Primera, Cobresal recibió a Universidad de Chile en el estadio El Cobre. Los dirigidos por Gustavo Huerta, que están atravesando un año difícil, se impusieron por la cuenta mínima a los estudiantiles. El único gol de la jornada lo marcó Steffan Pino con un potente y ajustado tiro libre. Eso dentro de la cancha, sin embargo, el compromiso sigue generando noticia afuera del terreno de juego.

    Este lunes se conoció el informe del árbitro Franco Jiménez, en el que denunció algunas situaciones que complican tanto a Cobresal como a la U. En el caso de los anfitriones, puntualizó en que “se realiza minuto de silencio” y luego agregó que los futbolistas del elenco minero ingresaron al campo con niños, una activación que “no estaba autorizada por Ligas Profesionales”.

    En el caso de los azules, el juez denunció un hecho ocurrido con el volante Javier Altamirano, porque utilizó medias blancas debajo de los azules que están establecidas en el primer uniforme de la U. Esto fue considerado un incumplimiento del artículo 32 de las bases del torneo.

    Vida para los mineros, complejidad para los azules

    Este resultado significa bastante para Cobresal, ya que se alejan de la zona roja, alcanzan los 13 puntos y vuelven a ganar después de nueve partidos.

    Foto: Oscar Tello/Photosport OSCAR TELLO/PHOTOSPORT

    En tanto, los dirigidos por Fernando Gago demuestran que aún no encuentran regularidad en el torneo. Se estancan con 17 puntos en el octavo lugar de la tabla, a 10 del líder, Colo Colo,

    En la próxima jornada, la numero 13, los de Gustavo Huerta visitarán a Audax Italiano en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que los del CDA recibirán a O’Higgins en el Estadio Nacional.

    Más sobre:FútbolLa UCobresalLiga de Primera

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