SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El técnico del Scratch fija exigencias al delantero del Santos, la principal sorpresa en el listado de 26 jugadores que llevará al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ancelotti, en la banca de Brasil (Foto: Photosport) HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Carlo Ancelotti tenía en sus manos la decisión más esperada por los hinchas brasileños. A la entrega de la lista de los 26 jugadores que irán al Mundial, se sumaba otro elemento crucial, que aumentaba la expectativa: la convocatoria de Neymar.

    Finalmente, después de una espera que mezcló incertidumbre y show, el italiano reveló la nómina. El astro del Santos está entre los elegidos y disputará su cuarto evento planetario después de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    Sin embargo, el italiano dejó claro que la experiencia ni la jerarquía le bastarán al exdelantero del Barcelona para asegurarse un puesto. “Hemos elegido a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Que juegue un minuto, cinco minutos, que no juegue, que juegue los 90 minutos, que lance el penalti... ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Calidad de los minutos? Creo que tenemos que centrarnos en la calidad de los minutos, de forma colectiva en el campo“, afirmó el estratega en la conferencia de prensa posterior a la citación.

    Después, el estratega fue más categórico. “Quiero ser claro, honesto y sincero: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo decidirá. Creo que es importante no centrar todas las expectativas en un solo jugador”, estableció.

    Carlo Ancelotti (Foto: @cbf_futebol)

    La convocatoria de Ney fue una materia de arduas discusiones en el staff del extécnico del Real Madrid. El astro lleva más de dos años sin defender a la Verdeamarilla. La última vez que jugó por la Selección fue el 17 de octubre de 2023, en la caída por 2-0 ante Uruguay, por las Eliminatorias. En ese duelo, el delantero sufrió una lesión de rodilla.

    Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante, va a ser importante en este Mundial. Tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de salir al campo o de estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador con experiencia”, insistió el entrenador italiano.

    Más sobre:Mundial 2026BrasilNeymarCarlo AncelottiFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos

    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    Con foco en seguridad y combate a migración: las propuestas de los líderes del Congreso a Kast para su primera cuenta pública

    Con votos en contra del PC y FA: Senado aprueba en general “Escuelas Protegidas” y este martes se vota en particular

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Lo más leído

    1.
    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    2.
    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    3.
    Con Neymar entre los convocados: Carlo Ancelotti anuncia la nómina definitiva de Brasil para el Mundial 2026

    Con Neymar entre los convocados: Carlo Ancelotti anuncia la nómina definitiva de Brasil para el Mundial 2026

    4.
    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito
    Chile

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central sube requerimiento adicional de capital para los bancos

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    CMF tiene nuevo director general jurídico: el abogado Diego Peralta reemplazará a José Antonio Gaspar

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”
    El Deportivo

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60