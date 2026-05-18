Carlo Ancelotti tenía en sus manos la decisión más esperada por los hinchas brasileños. A la entrega de la lista de los 26 jugadores que irán al Mundial, se sumaba otro elemento crucial, que aumentaba la expectativa: la convocatoria de Neymar.

Finalmente, después de una espera que mezcló incertidumbre y show, el italiano reveló la nómina. El astro del Santos está entre los elegidos y disputará su cuarto evento planetario después de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

Sin embargo, el italiano dejó claro que la experiencia ni la jerarquía le bastarán al exdelantero del Barcelona para asegurarse un puesto. “Hemos elegido a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Que juegue un minuto, cinco minutos, que no juegue, que juegue los 90 minutos, que lance el penalti... ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Calidad de los minutos? Creo que tenemos que centrarnos en la calidad de los minutos, de forma colectiva en el campo“, afirmó el estratega en la conferencia de prensa posterior a la citación.

Después, el estratega fue más categórico. “Quiero ser claro, honesto y sincero: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo decidirá. Creo que es importante no centrar todas las expectativas en un solo jugador”, estableció.

Carlo Ancelotti (Foto: @cbf_futebol)

La convocatoria de Ney fue una materia de arduas discusiones en el staff del extécnico del Real Madrid. El astro lleva más de dos años sin defender a la Verdeamarilla. La última vez que jugó por la Selección fue el 17 de octubre de 2023, en la caída por 2-0 ante Uruguay, por las Eliminatorias. En ese duelo, el delantero sufrió una lesión de rodilla.

“Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante, va a ser importante en este Mundial. Tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de salir al campo o de estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador con experiencia”, insistió el entrenador italiano.