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    “Y vos te vas a quedar en tu casa”: el choque entre Neymar y un aficionado por su incierta presencia en el Mundial

    En un partido del Santos, el astro animó un particular diálogo con un hincha del equipo rival.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Neymar, en el Santos.

    Neymar mantiene la ilusión de ir al Mundial. Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista preliminar de Brasil para el evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico italiano, como todos los conductores de las escuadras que participarán en el torneo, eligió 55 jugadores. El astro del Santos está entre ellos. De esa lista, solo 26 serán seleccionados para el certamen global.

    Sin embargo, hay quienes dudan de que el exjugador del Barcelona y el PSG sea, finalmente, nominado. Y que utilizan esa postura para sacarlo de quicio en los partidos en los que defiende a la escuadra de Vila Belmiro.

    El particular choque entre Neymar y un aficionado por la incierta presencia del astro del Santos en el Mundial

    El delantero tuvo una participación importante en el choque entre el Santos y el Coritiba, por la Copa de Brasil. Aportó una asistencia para construir el 0-2 con el que terminó imponiéndose su escuadra.

    Los hinchas locales no quisieron volver con las manos vacías e intentaron provocarlo por una eventual ausencia del torneo planetario. “No vas a ir al Mundial”, le gritó un fanático desde la grada.

    Con la misma habilidad que muestra con el balón en los pies, el astro contestó la alusión. Le lanzó un beso, lo saludó y lanzó: "Y vos te vas a quedar en tu casa“.

    Las dudas de Ancelotti

    Carlo Ancelotti sigue meditando si incluye al astro en su lista final. Sus aprensiones pasan por el nivel físico que pueda mostrar el delantero. “Neymar es un jugador importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha pasado por dificultades y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado mucho últimamente y ha estado jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”, graficó el estratega, en una entrevista a Reuters respecto de una determinación que, necesariamente, considerará varios aspectos. “Sé muy bien que Neymar es muy querido, no solo por el público, sino también por los jugadores”, amplió.

    “Eso también es un factor, porque hay que tener en cuenta el clima que rodeará la convocatoria de Neymar. No es que vaya a soltar una bomba en el vestuario. Está muy bien visto, es muy querido. Creo que es normal que los jugadores expresen sus opiniones.Agradezco a todos los que me han dado consejos; les doy las gracias a todos. Pero en última instancia, la persona adecuada para tomar esta decisión soy yo”, complementó, en el mismo sentido.

    Últimamente ha hecho muy buenos partidos. Su forma física ha mejorado. Puede mantener una intensidad alta durante el partido. Pero hay partidos y partidos...” evaluó.

    Davide Ancelotti, hijo y ayudante del exentrenador del Real Madrid, entregó una señal que puede resultar relevante. “Si está en la lista es porque su estado físico está mejorando”, puntualizó.

    La opción de Neymar se ve fortalecida por una ausencia: la de Estevao. El delantero del Chelsea está descartado, por problemas físicos, la misma situación que atraviesan Éder Militao y Rodrygo. En su caso, el plazo de recuperación relativos al desgarro que sufrió en el encuentro ante el Manchester United excede el que implica la disputa del Mundial.

    Más sobre:Mundial 2026NeymarNeymar JrSantosCoritiba

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