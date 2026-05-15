Tras las nuevas lesiones en la U: el complejo puzzle que debe armar Fernando Gago para romper el maleficio de El Salvador

El regreso de la Liga de Primera no será un alivio para Universidad de Chile. Tras quedar al borde la eliminación en la Copa de la Liga, el retorno al torneo nacional es un dolor de cabeza para los azules. Es que no solo deben visitar una zona donde los triunfos les han sido esquivos en la última década, sino también deberán lidiar con las nuevas lesiones que afectan a su plantel.

El puzzle que debe armar Fernando Gago para enfrentar a Cobresal en El Salvador parte por la defensa. El bloque posterior es el más mermado por las dolencias y será casi todo inédito en el norte, ya que sus dos centrales titulares (Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez) están lesionados y uno de sus laterales es baja por suspensión (Marcelo Morales).

A eso se suma que su otro defensa, Fabián Hormazábal, sigue entre algodones por la luxación en su hombro derecho que lo dejó fuera del duelo ante La Calera y aunque ha entrenado con el resto del plantel, se esperará hasta última hora para ver si ingresa como titular.

Por lo mismo, el estratega argentino maneja la variante de Hormazábal/Fernández por la derecha, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en la línea de los centrales y Diego Vargas por la izquierda.

Tampoco se descarta que Lucas Romero ingrese en desmedro de uno de los centrales, aunque su posición es de volante central y suma pocos minutos, Gago busca opciones para rearmar su defensa.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

¿Lucas Barrera o Charles Aránguiz?

En la zona de volantes, la cosa tampoco está tan clara para el estratega de los estudiantiles. Israel Poblete y Agustín Arce son -hasta ahora- inamovibles en su oncena y sólo queda una vacante que llenar y dos nombres que postulan: Charles Aránguiz y Lucas Barrera.

El integrante de la Generación Dorada no ha vuelto a ser estelar tras su desgarro y el joven argentino es la gran apuesta de su compatriota este semestre. Sin embargo, el Príncipe aporta la experiencia necesaria para un pleito que se anticipa como clave para la lucha por el título, ya que hoy la U se encuentra a 7 puntos del líder, Colo Colo, y no puede seguir cediendo terreno si quiere pelear la corona del campeonato chileno.

Finalmente, los hombres en delantera deberían ser Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez, dejando otra vez a Lucas Assadi en la banca. Aunque esto se pondrá interesante a partir de las próximas semanas, pues tal como lo confesó Assadi, está buscando retomar el nivel que lo transformó en la nueva joya de los laicos.

“Vamos a enfrentar a un rival muy complicado. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá (10 años), ellos están peleando puestos bajos, pero sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos y sí, hay varias bajas, pero hay un plantel muy competitivo y nos preparamos todos para poder estar y competir”, afirmó Lucero.

El partido entre Cobresal y Universidad de Chile se jugará el domingo 17 de mayo, a las 15 horas, en el Estadio El Cobre de El Salvador.