SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tras las nuevas lesiones en la U: el complejo puzzle que debe armar Fernando Gago para romper el maleficio de El Salvador

    El bloque posterior de los azules deberá ser modificado casi por completo, debido a las dolencias de sus titulares. También hay dudas en la zona de volantes. Los estudiantiles no le ganan hace 10 años a Cobresal como visitante.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gago deberá rearmar casi todo el bloque posterior de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    El regreso de la Liga de Primera no será un alivio para Universidad de Chile. Tras quedar al borde la eliminación en la Copa de la Liga, el retorno al torneo nacional es un dolor de cabeza para los azules. Es que no solo deben visitar una zona donde los triunfos les han sido esquivos en la última década, sino también deberán lidiar con las nuevas lesiones que afectan a su plantel.

    El puzzle que debe armar Fernando Gago para enfrentar a Cobresal en El Salvador parte por la defensa. El bloque posterior es el más mermado por las dolencias y será casi todo inédito en el norte, ya que sus dos centrales titulares (Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez) están lesionados y uno de sus laterales es baja por suspensión (Marcelo Morales).

    A eso se suma que su otro defensa, Fabián Hormazábal, sigue entre algodones por la luxación en su hombro derecho que lo dejó fuera del duelo ante La Calera y aunque ha entrenado con el resto del plantel, se esperará hasta última hora para ver si ingresa como titular.

    Por lo mismo, el estratega argentino maneja la variante de Hormazábal/Fernández por la derecha, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en la línea de los centrales y Diego Vargas por la izquierda.

    Tampoco se descarta que Lucas Romero ingrese en desmedro de uno de los centrales, aunque su posición es de volante central y suma pocos minutos, Gago busca opciones para rearmar su defensa.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    ¿Lucas Barrera o Charles Aránguiz?

    En la zona de volantes, la cosa tampoco está tan clara para el estratega de los estudiantiles. Israel Poblete y Agustín Arce son -hasta ahora- inamovibles en su oncena y sólo queda una vacante que llenar y dos nombres que postulan: Charles Aránguiz y Lucas Barrera.

    El integrante de la Generación Dorada no ha vuelto a ser estelar tras su desgarro y el joven argentino es la gran apuesta de su compatriota este semestre. Sin embargo, el Príncipe aporta la experiencia necesaria para un pleito que se anticipa como clave para la lucha por el título, ya que hoy la U se encuentra a 7 puntos del líder, Colo Colo, y no puede seguir cediendo terreno si quiere pelear la corona del campeonato chileno.

    Finalmente, los hombres en delantera deberían ser Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez, dejando otra vez a Lucas Assadi en la banca. Aunque esto se pondrá interesante a partir de las próximas semanas, pues tal como lo confesó Assadi, está buscando retomar el nivel que lo transformó en la nueva joya de los laicos.

    “Vamos a enfrentar a un rival muy complicado. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá (10 años), ellos están peleando puestos bajos, pero sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos y sí, hay varias bajas, pero hay un plantel muy competitivo y nos preparamos todos para poder estar y competir”, afirmó Lucero.

    El partido entre Cobresal y Universidad de Chile se jugará el domingo 17 de mayo, a las 15 horas, en el Estadio El Cobre de El Salvador.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileCobresalMatías ZaldiviaFernando GagoLiga de PrimeraCobresal vs Universidad de ChileFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz

    Investigan presunto secuestro en la comuna de Lampa

    Investigan millonario robo en el Museo de Arte Contemporáneo

    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible

    Ucrania y Rusia intercambian a más de 400 presos como parte del acuerdo anunciado por Trump

    Vehículo se incendia tras protagonizar choque luego de persecución policial en La Florida

    Lo más leído

    1.
    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    2.
    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    3.
    “Y vos te vas a quedar en tu casa”: el choque entre Neymar y un aficionado por su incierta presencia en el Mundial

    “Y vos te vas a quedar en tu casa”: el choque entre Neymar y un aficionado por su incierta presencia en el Mundial

    4.
    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    5.
    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    Investigan presunto secuestro en la comuna de Lampa
    Chile

    Investigan presunto secuestro en la comuna de Lampa

    Investigan millonario robo en el Museo de Arte Contemporáneo

    Vehículo se incendia tras protagonizar choque luego de persecución policial en La Florida

    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz
    Negocios

    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos
    Tendencias

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos

    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central

    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    Su auto acabó chocado e incendiado: la difícil previa de Benjamín Hites en las 24 horas de Nürburgring
    El Deportivo

    Su auto acabó chocado e incendiado: la difícil previa de Benjamín Hites en las 24 horas de Nürburgring

    Andrés Guardado detalla la dura pelea con Manuel Pellegrini que lo sacó del Betis: “Solté toda la mierda que tenía adentro”

    Con pancartas en su contra: el confuso encontrón de Florentino Pérez con algunos hinchas en tensionado triunfo del Real Madrid

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar
    Cultura y entretención

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible
    Mundo

    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible

    Ucrania y Rusia intercambian a más de 400 presos como parte del acuerdo anunciado por Trump

    Estados unidos emite una alerta de seguridad por la “represión” de las protestas en Cuba por los apagones eléctricos

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica