En la U escuchan ofertas: en México buscan fichar a Lucas Romero

Lucas Romero no ha logrado ganarse un puesto Universidad de Chile. El volante de 23 años, que asoma como uno de los fijos de la nómina de la selección de Paraguay que participará en el Mundial 2026, busca relanzar su carrera frente a las escasas oportunidades que ha tenido en La Cisterna.

A cuatro meses de su llegada al CDA, el mediocampista ha jugado apenas cinco partidos, sin goles ni asistencias, acumulando solo 276 minutos en cancha.

Por lo mismo, frente a su proyección de cara a la cita mundialista, su representante Regis Marques ha conversado con la U sobre su futuro. Más cuando durante las últimas horas, una escuadra mexicana consultó por su carta. En el paíz de norteamérica quieren sí o sí ficharlo a mitad de temporada.

Su presente en el CDA tiene incómodo al futbolista. El representante mira con preocupación que el exjugador de Recoleta de Paraguay aún no logre convencer a los diferentes técnicos que han pasado por el club durante el 2026. Con Paqui Meneghini, quien visó su arribo a principios de temporada, y ahora con Fernando Gago, el espigado volante suma escasas apariciones. Más cuando en su presentación dejaba claro que uno de sus objetivos de vestirse con la camiseta de la U era sumar protagonismo de cara a la cita mundialista.

"El objetivo principal es salir campeón, donde vengo acá a hacer historia. También vengo por el objetivo de sumar minutos acá y tener chances de ir al Mundial“, señaló el volante.

Pese a su poca continuidad en la U, el jugador no ha dejado de estar en la órbita de Paraguay. Está en la mira de Gustavo Alfaro, el estratega guaraní quien, incluso, lo destacó tras el amistoso que se jugó ante Grecia, en marzo pasado.

“Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Cubas y jugó un muy buen partido”, señaló el adiestrador.

“La idea era que él jugara los 90 minutos, pero empezó a cargarse muscularmente y decidimos cambiarlo”, complementó sobre la actuación del jugador de los azules.

En la U se abren a la operación. Más cuando los juveniles estudiantiles, como Lucas Barrera e Ignacio Arce, han ido quitándole espacio al guaraní. Cabe recordar que la FIFA anunció un Programa de Asistencia a Clubes, diseñado para recompensar a los clubes que aportan jugadores a la Copa del Mundo, repartirá un monto récord de 335 millones de dólares. En este caso, el aporte de Romero sería de unos 11 mil dólares diarios al equipo que lo tenga en sus registros.