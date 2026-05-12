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    Starmer reitera a su gabinete su decisión de seguir en el cargo pese a renuncia de tres ministros

    Ante los miembros de su Ejecutivo, el primer ministro británico reconoció que las últimas 48 horas, en plena revuelta interna, han sido “desestabilizadoras” para su Ejecutivo.

    Por 
    Europa Press
     
    Fernando Fuentes
    Keir Starmer. Foto: X @Keir_Starmer

    El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha trasladado este martes a su gabinete su intención de seguir al frente del Ejecutivo británico pese a las crecientes presiones internas con más de 70 diputados laboristas que exigen su salida y las primeras tres dimisiones en el seno de su Gobierno.

    “Como dije ayer, asumo la responsabilidad por estos resultados electorales y asumo la responsabilidad de cumplir con el cambio que prometimos”, ha indicado Starmer en la reunión de su Gobierno en Downing Street, según ha informado la cadena británica BBC.

    Ante los miembros de su Ejecutivo ha reconocido que las últimas 48 horas, en plena revuelta interna, han sido “desestabilizadoras” para su Ejecutivo, pero en todo caso ha negado su marcha incidiendo en que el Partido Laborista “tiene un proceso para impugnar a un líder” y “ese proceso no se ha activado”.

    “El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”, ha recalcado, según las informaciones de la cadena pública británica.

    Este mensaje llega cuando se agolpan los diputados laboristas que exigen su dimisión y que según los recuentos de medios británicos se elevan hasta los 76, cerca del listón mínimo de 81 necesario para iniciar un proceso de cambio de liderazgo.

    A estos movimientos se ha sumado la dimisión de la hasta ahora ministra de Descentralización, Fe y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, primera miembro del Gobierno británico que deja el puesto en medio de las crecientes presiones internas contra Starmer.

    “Insto al primer ministro a que haga lo correcto para el país y el partido, y que establezca un calendario para una transición ordenada”, escribió en X Fahnbulleh, quien era cercana al secretario de energía, Ed Miliband.

    A la partida de Fahnbulleh se ha sumado luego la de Jess Phillips, una de las ministras más influyentes de Starmer. La ministra de Protección Infantil dimitió del gobierno, pidiendo la salida del primer ministro y afirmando estar cansada de ver cómo “las oportunidades de progreso se estancan y se retrasan”.

    Más tarde se conoció la renuncia de una tercera integrante del gabinete: Alex Davies-Jones, ministra para las Víctimas. Al igual que Jess Phillips, Davies-Jones describió a Starmer como un buen hombre en su carta de dimisión. Sin embargo, afirmó que el Partido Laborista debe responder al mensaje que transmiten los resultados electorales, que considera “catastróficos”.

    Davies-Jones representa a Pontypridd, en el sur de Gales, donde la derrota laborista fue especialmente desastrosa, destacó el diario The Guardian.

    La última crisis interna que afronta Starmer llega tras el desplome sufrido por su formación en los comicios locales del pasado jueves en los que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform UK, liderada por Nigel Farage.

    Más sobre:Reino UnidoKeir StarmerPartido LaboristaGabineteMiatta FahnbullehJess PhillipsMundo

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