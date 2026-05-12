“Hay un talento enorme de guionistas y directores”: Netflix detalla su estrategia en Chile (y blinda a Alguien Tiene que Saber)

En la actualidad Netflix cuenta con varias producciones en Chile en diferentes etapas: la serie Alguien tiene que saber llegó con sus ocho episodios el pasado 15 de abril, El hijo perfecto acaba de terminar su rodaje bajo la producción de Parox y dirección de Matías Bize y Constanza Figari, y hay otros proyectos que están en pleno proceso de cocción y aún aguardan por su anuncio oficial.

Así lo revela Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica. En conversación con Culto, el ejecutivo mexicano indica que “es un país en el que estamos apenas empezando a encontrar nuestro camino y nuestro sitio, pero cada año hacemos un poquito más y estamos muy contentos”.

Isidora Melo /Netflix

Su recorrido en el último puñado de años –42 Días en la oscuridad, Ardiente paciencia, Baby Bandito, El Conde– le ha permitido extraer una conclusión clara: “Es una industria más acotada en el número de productores, pero lo que sí hemos descubierto es que hay un talento enorme de guionistas y directores”.

Ramos comparte esas reflexiones a propósito del lanzamiento de “El efecto Netflix”, un informe en el que la firma evalúa el impacto económico, cultural y social de sus filmes y series. A través de esa revisión analizan de qué modo ese efecto influye “en las economías, las industrias y la vida cotidiana, día tras día y semana tras semana”, aseguran.

El documento contiene cifras rotundas: a lo largo de una década, la plataforma de streaming ha invertido más de US$ 135.000 millones en películas y series y ha contribuido con más de US$ 325.000 millones a la economía global. Además, se han creado más de 425 mil empleos directos para actores, escritores, directores y técnicos, y se ha contratado a 700 mil extras y trabajadores eventuales.

“Pero lo que más importa son las personas detrás de esas cifras: las personas que escriben guiones, que dirigen, que se dedican a la carpintería o la electricidad, que tienen pequeños negocios y que son parte de una comunidad, y también, por supuesto, la gran base de fans que hace que todo esto sea posible”, plantea Ted Sarandos, co‑CEO de Netflix, en una carta compartida a este medio.

Diego Araya / Netflix

“El efecto Netflix” también hace zoom en Chile. La segunda temporada de Baby Bandito, que se filmó durante el segundo semestre de 2024, tuvo alrededor de 1.200 horas de rodaje e involucró a más de 5.700 personas entre actores y extras. A otra escala, la cinta Limpia, de Dominga Sotomayor, constó de más de 300 horas de rodaje y fue realizada por un elenco compuesto por 39 talentos –entre actores protagónicos, secundarios y dobles de cuerpo–, más de 300 extras, 134 personas en el equipo de rodaje y edición, y alrededor de 50 proveedores de servicios.

Si bien en Chile se produce a un ritmo más pausado que, por ejemplo, en Argentina –donde actualmente se están filmando los nuevos largometrajes de Santiago Mitre y Damián Szifron y dos proyectos más–, la apuesta se conserva en pie. “Es una industria en la que estamos empezando a apostar e iremos creciendo”, afirma Ramos, junto con enfatizar que “intentamos que la estrategia (en cada país) sea muy específica para que verdaderamente lo que hacemos tenga un calado”.

Ese crecimiento promete sostenerse a pesar de episodios turbulentos. El ejemplo más reciente se vivió con Alguien tiene que saber, la serie inspirada en el caso Matute Johns. Por un lado, en la semana de su estreno llegó a la quinta posición en el Top 10 global de Netflix de series de habla no inglesa. Por el otro, enfrentó la oposición de la familia de Jorge Matute Johns.

“Ha sido un tema complejo”, admite el ejecutivo, excusándose por no poder revelar más detalles. “Hemos intentado hacer lo más respetuosos posible, pero sí, verdaderamente la serie tiene una calidad incuestionable y ha funcionado y estamos muy satisfechos con los resultados, y espero que ya estén las cosas un poco más tranquilas”.

Diego Araya Corvalán / Netflix

Cerca de La Casa de los Espíritus

La casa de los espíritus podría haber sido una serie de Netflix. De acuerdo a lo que han declarado Francisca Alegría y Fernanda Urrejola durante la promoción de la serie basada en la novela de Isabel Allende, esa plataforma podría haber sido el destino de la serie y no Prime Video, que la financió y la estenó en todo el mundo el pasado 29 de abril.

Francisco Ramos confirma esa historia. Según explica, “hace años” mantuvo una reunión junto a Alegría y Urrejola y FilmNation, la productora estadounidense detrás del proyecto.

“Lo que les dije, y lo digo abiertamente, es que en ese momento nosotros estábamos muy inmersos todavía en la puesta en marcha de Cien años de soledad y nos parecía que teníamos que enfocarnos en hacer bien Cien años de soledad y no parecer que estábamos amontonando todas las novelas que adaptaban la literatura de realismo mágico. Nos parecía que necesitaban encontrar otra cosa”, cuenta.

Incluso hubo una reunión con Isabel Allende en la que le expresó algo similar. “Le dije: me parece que necesitas que esté en otro sitio donde para ellos hacer eso sea tan importante como para nosotros hacer bien Cien años de soledad. Y lo lograron. He visto dos capítulos. Me satisface, porque tengo muchos amigos que trabajan en la serie, detrás y delante de la cámara, entonces estoy comprometido emocionalmente también”.

Puede que no siempre avancen con las propuestas que tienen sobre la mesa, pero una cosa parece segura: la apuesta global de Netflix seguirá en marcha.

Ted Sarandos lanza una promesa en su carta: “Mientras nos adentramos en la próxima década, seguiremos invirtiendo en las relaciones que construimos con los creadores que trabajamos, con las comunidades que nos dan apoyo y con los fans que adoran ver todo lo que hacemos”.