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    Revelan que llamado al 133 que originó fatal procedimiento en Puerto Varas estaría vinculado a teléfono de carabinero fallecido

    Tras un reportaje de T13, que expuso nuevos antecedentes sobre la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa, Carabineros aseguró que la investigación se mantiene bajo reserva y que la institución sigue colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

    Por 
    Roberto Martínez
    Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Javier Figueroa

    Carabineros se refirió este lunes a la investigación por la muerte del suboficial mayor Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (36), luego de que un reportaje televisivo revelara nuevos antecedentes y peritajes que mantienen abiertas múltiples interrogantes sobre las circunstancias del hecho ocurrido hace dos meses en Puerto Varas.

    El deceso del uniformado ocurrió la madrugada del 11 de marzo, en la misma jornada del cambio de mando presidencial.

    El funcionario junto a otro policía, concurrió a una fiscalización policial por personas que estaban consumiendo alcohol en la vía pública, en las cercanías de la vía férrea, en la calle San Francisco con Línea Férrea, cerca del Estadio Ewaldo Klein.

    Allí recibió un disparo en la sien que lo mantuvo internado en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, donde permaneció ocho días en riesgo vital, con muerte cerebral, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

    Según reveló Teletrece, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores surgió a partir del llamado al 133 que alertó sobre la presencia de personas consumiendo alcohol en la vía pública en Puerto Varas.

    De acuerdo con las pericias, el teléfono desde el cual se realizó la llamada estaría “asociado” al propio Figueroa.

    El mismo aparato fue encontrado posteriormente en la mochila del funcionario fallecido y, según los antecedentes conocidos, estaba sin chip al momento de ser periciado.

    Peritajes sin rastros de terceros

    Otro de los antecedentes que ha dificultado esclarecer lo ocurrido tiene relación con el arma utilizada en el hecho.

    Según información conocida por el reportaje de Canal 13 los análisis periciales no habrían detectado restos biológicos de terceros en el arma de servicio del funcionario.

    Además, las diligencias incluyeron el análisis de ADN del compañero de labores que se encontraba junto a Figueroa durante esa madrugada. El resultado habría sido negativo, descartando hasta ahora su eventual participación en los hechos investigados.

    Respecto de la trayectoria balística, las pericias establecieron que el disparo ingresó por la frente del funcionario y posteriormente tuvo salida de proyectil. Asimismo, se confirmó que la bala correspondía al arma institucional del propio carabinero fallecido.

    Investigación bajo reserva

    A través de una declaración pública, la institución policial enfatizó que las diligencias continúan en desarrollo y reiteró que se trata de una causa reservada, actualmente encabezada por el Ministerio Público.

    “A raíz de la información difundida por medios de comunicación entorno al fallecimiento del Suboficial Mayor Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), se informa a la opinión pública que se trata de una investigación de carácter reservado que se encuentra actualmente en pleno desarrollo”, señaló Carabineros.

    El escrito agrega que se seguirá colaborando con las autoridades encargadas con el fin de esclarecer el caso.

    “Carabineros de Chile seguirá colaborando activamente y poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes y apoyos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos, en estricto apego a la ley y al trabajo investigativo que se lleva adelante”, indicó.

    Asimismo, la policía uniformada manifestó su confianza en el avance de las diligencias judiciales y policiales.

    “La institución reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto al debido proceso, confiando en que las diligencias en curso permitirán establecer la verdad de lo ocurrido”, concluyó el comunicado.

    Más sobre:Suboficial Javier FigueroaCarabinerosPuerto VarasCelularChipInvestigaciónPolicialNacional

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