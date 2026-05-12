Médicos Sin Frontera evacúa su hospital en Puerto Príncipe tras intensos enfrentamientos entre grupos armados de Haití

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este lunes de la evacuación de su hospital de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, capital de Haití, así como de la suspensión “temporal” de sus actividades allí tras “intensos enfrentamientos” entre grupos armados que sacuden sin cesar a la zona.

“Desde hace más de 24 horas, el barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, es escenario de intensos enfrentamientos entre grupos armados”, lamentó la organización en un comunicado.

En el texto señalaron que sus equipos médicos han tenido que hacer frente a una “afluencia de personas con heridas de bala”, y han debido acoger a “más de 800 personas que buscaban ponerse a salvo”.

Así, tras acusar un “continuo empeoramiento de la situación”, MSF manifestó verse “obligada” a “evacuar su hospital y a suspender sus actividades hasta nuevo aviso”, alegando que en la mañana del domingo 10 de mayo estallaron “combates de extrema intensidad” entre grupos armados rivales en los municipios de Cité Soleil y Croix des Bouquets.

Los disparos “desde entonces”, afirman, “no han cesado” encontrándose el hospital “en el centro de los enfrentamientos”.

“En solo 12 horas, nuestros equipos han atendido a más de 40 personas con heridas de bala”, señaló la directora de proyectos de MSF en Haití, Davina Hayles.

Entre ellos, lamentaron que uno de los guardias resultó herido por cuenta de una bala perdida “dentro del recinto mismo” del centro hospitalario.

La organización sumó que “actualmente ningún hospital está abierto en la zona donde se desarrollan los enfrentamientos”.

Por consiguiente, lamentaron ver “imposible” prestar asistencia “en medio de los disparos”, al ni siquiera tener a su personal “a salvo”.

La ONG recalcó que esta suspensión es de carácter “temporal” debido al “nivel extremo de inseguridad”, por lo que ha urgido a “todas las partes implicadas” a que “respeten la seguridad del personal sanitario y de la población civil”.

Este mismo lunes, la Policía Nacional haitiana anunció el despliegue de varias unidades especializadas, así como de nueve vehículos blindados en la llanura de Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe, y concretamente en Cazeau, Carrefour Droullard y Terre Noire.

Lo hace en respuesta a los violentos enfrentamientos entre bandas rivales registrados en la noche del 10 al 11 de mayo, de acuerdo con un comunicado citado por la agencia de noticias haitiana Alter Presse, que agrega que varias personas han muerto debido a balas perdidas, mientras que otras han huido de la zona.

Esta misma semana, Naciones Unidas alertó de la situación de violencia extrema que desangra a este país en el que más de 1.600 personas han perdido la vida en incidentes violentos registrados entre enero y marzo de 2026, siendo en su gran mayoría provocados por las fuerzas de seguridad en sus operaciones contra las bandas criminales que llevan años ejerciendo su control en buena parte del país.

Según las cifras que baraja la ONU, las pandillas son responsables del 27% de las víctimas; un porcentaje que palidece frente al 69% que atribuye a las fuerzas de seguridad, “con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños, mientras las fuerzas de autodefensa contabilizan el 4% restante”.