Kast llama a sus ministros a preparar cuenta pública en nuevo consejo de gabinete

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast lideró su tercer consejo de gabinete desde que llegó a La Moneda. En la instancia, el Mandatario no solo se mostró crítico del tono de la oposición -marcado por la amenaza de la presentación de miles de indicaciones para trabar la megarreforma-, sino que también respaldó la gestión de sus ministros y los llamó a preparar la cuenta pública del próximo primero de junio, en la que tendrá que rendir cuenta de los primeros meses de gestión.

A dos meses justos de su llegada al gobierno, en La Moneda ya preparan el diseño para la primera intervención de Kast frente al Congreso. Por lo mismo, el Jefe de Estado aprovechó su encuentro con los ministros para ordenarlos de cara al hito.

“Invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del primero de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el Desafío 90, pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante, que estimo que las personas, al darse cuenta, ven esa esperanza de la cual tanto nos hablaban ahí, hecha realidad, y lo van a ir viendo de nuevo ministerio por ministerio, en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando”, planteó en la cita realizada en el Palacio.

Incluso, según algunos de los presentes, parte de los secretarios de Estado aprovecharon la instancia para adelantar parte de los ejes de su gestión que mostrarán en la cuenta pública.

“Parte de la reunión de hoy buscaba enfocarse en que los ministros les fuéramos dando los avances correspondientes al presidente en base precisamente a esta agenda de los primeros 90 días del gobierno”, dijo al respecto la vocera de gobierno Mara Sedini.

Por otra parte, la mañana de este lunes se desarrolló el habitual comité político ampliado, que cada lunes reúne a ministros, presidentes de partido y jefes de bancadas parlamentarias en La Moneda. A la salida de ese encuentro, la senadora Andrea Balladares, quien preside Renovación Nacional, se refirió a la expectativas en torno a la cuenta pública.

La legisladora adelantó que el hito se abordará en la reunión que este martes sostendrá el Mandatario con los senadores del sector, en Cerro Castillo. “Vamos a ver cuáles van a ser los enfoques y los énfasis en la cuenta pública, y cómo como sector vamos a estar fijando prioridades y trabajando tanto en el Ejecutivo, en el Congreso, como en el despliegue territorial con nuestros alcaldes”, señaló.

De acuerdo a algunos de quienes participaron en el comité político ampliado, los ministros presentes abordaron la presentación de indicaciones por parte de la oposición de cara a la tramitación de la megarreforma que impulsa Kast. Los secretarios de Estado evidenciaron cierto alivio al dar cuenta de que los partidos de la izquierda bajaron sus pretensiones y ya no pretenden presentar las cerca de dos mil indicaciones de las que hablaron hace unos días.

A la salida del encuentro, los timoneles se mostraron confiados en que la iniciativa tendrá éxito en la Cámara, luego de que el gobierno retomara el diálogo con el Partido De la Gente, colectividad que desahució la megarreforma la semana pasada. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, estimó que la idea de legislar el proyecto se visará por 100 votos a favor.

Hasta el cierre de esta edición, los ministros Claudio Alvarado (Interior), José García (Segpres) e Iván Poduje (Vivienda), se encontraban en una reunión con el Presidente por el proyecto de reconstrucción.