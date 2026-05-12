Subsecretario Luis Silva: “La ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna”

Pese a las duras críticas que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió por parte del alcalde Santiago, Mario Desbordes, luego de anunciar la ampliación del penal Santiago 1 en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el subsecretario de la cartera, Luis Silva, asegura que invitarán al jefe comunal a la inauguración de obras en 2030.

Entrevistado en el mismo programa por la editora de Domingo, Eugenia Fernández, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, Silva insistió en que existen obras de mitigación, algo que el jefe comunal ha negado, y que los trabajos van a redundar en un “espacio más seguro”.

Se cumplen dos meses de gobierno. ¿Con qué se encontraron en Justicia?

Me encontré con un ministerio bastante ordenado. Es uno de los más antiguos que existe en la administración y eso se nota en el sentido con el que trabajan las personas. Hay funcionarios que llevan más de 30 años trabajando y se nota en una inercia muy virtuosa del trabajo.

¿Encontró algunas áreas más abandonadas?

El Servicio Médico Legal (SML) es un servicio que yo me encontré en cierto sentido abandonado (...) Los médicos que trabajan en el SML se rigen por un estatuto diferente al que rige a los médicos del resto del servicio público y eso se traduce en que ganan menos plata (...) En la región de Aysén hay dos médicos tanatólogos, en el SML.

¿Cómo toman las críticas del alcalde Desbordes contra el ministro a raíz de la ampliación de la cárcel?

En febrero del 2025 la Corte Suprema le rechazó a Mario Desbordes, alcalde de Santiago, un recurso de protección contra el Ministerio de Vivienda precisamente por la ampliación de Santiago 1. Es decir, ha pasado más de un año desde que el alcalde Desbordes demuestra fehacientemente haber tenido conocimiento de esta ampliación. Más allá de la controversia con el alcalde, la ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora para la calidad de vida de los vecinos. Lo que tenemos hoy en el paño Pedro Montt podría entenderse como una pequeña bomba de tiempo. Las condiciones en las que están los privados de libertad en Santiago 1 y en la Penitenciaría no son sustentables en el tiempo. Hay que darle una solución. La ampliación en 1.600 plazas de Santiago 1, que es una ampliación, no es la construcción de un nuevo penal, va a permitir no traer más personas al paño, sino redistribuir las que ya están en mejores condiciones, lo cual va a redundar en un espacio más seguro. Las bases de licitación, que están por enviarse a la Contraloría, en el marco creado expresamente por el legislador para facilitar el robustecimiento de la infraestructura penitenciaria contemplan 100 mil UF de obras de mitigación y yo aquí y ahora quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde, porque el alcalde va a estar ahí, se los aseguro.

Demasiado optimista...

Entiendo que defienda los intereses de sus vecinos, pero me gustaría cambiar el ángulo con el que se está viendo el problema. Honestamente creo que la ampliación de Santiago representa una ventaja para los vecinos de la comuna de Santiago. Va a ser una mejora, no un empeoramiento (...) No hay que perder de vista que tenemos una crisis nacional. Es preocupante que el único penal que se ha construido en los últimos 15 años prácticamente sea el de La Laguna en Talca, mientras en los últimos cuatro años la población carcelaria ha crecido en un 50%. El desafío es poder duplicar ese plan de infraestructura que contempla 10 mil plazas aseguradas al 2030 para llegar a las 20.000. Y tenemos un desafío añadido, que es avanzar en la construcción de penales industrializados, es decir, de rápida construcción, que eventualmente nos permitan dar solución a necesidades urgentes en el sistema.

¿Cuándo empieza la ampliación de Santiago 1?

Las bases de licitación están por enviarse a Contraloría. La idea es que esto esté operativo el 2030.

Si es que el alcalde recurre al Presidente Kast, como dijo, no va a encontrar mucho eco ahí parece...

No sé qué le va a decir el Presidente, pero a mí me gustaría que antes conversáramos nosotros. Las puertas han estado siempre abiertas y seguirán estándolo.

Hay un compromiso de ampliar plazas, pero Gendarmería va a tener menos recursos.

Efectivamente, Gendarmería fue parte del ejercicio de reducción del 3%. Redujimos menos del 3, porque tenemos gastos operativos, que no pueden comprometerse, porque puede afectar la continuidad del servicio. A mí me gustaría que se revisara eso, porque Gendarmería y el sistema penitenciario son un eslabón más de la cadena de seguridad. Si estamos dotando al Estado de más capacidades para perseguir y atrapar bandidos, tenemos que tener también capacidad para guardar a los bandidos.

¿Se puede aún revertir el recorte?

No sé.

¿Qué dice Quiroz?

No le he preguntado.

Es que es importante.

Sí, me gustaría preguntarle.

¿Se van a juntar con él?

No tengo previsto hacerlo.

Para un republicano como usted, ¿le ha agradado ver el enfrentamiento de dos dirigentes como Alejandro Irarrázaval y Arturo Squella?

Agradado no es la palabra, pero me pareció un intercambio muy sano.

¿Por qué?

Conozco a los dos, son personas muy bien inspiradas, muy nobles, queriendo hacer bien su trabajo (...) No veo el carácter dramático del intercambio. Todo indica, y esto honestamente lo juzgo a través de la prensa, que fue para bien, en el sentido de que se dibujó más claramente el rol del ministro del Interior. No lo veo con preocupación. De hecho, me encantaría que ese sea el tono, porque me pareció de caballeros.