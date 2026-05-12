Palestino logra agónica remontada ante Limache y convierte a O’Higgins en el primer semifinalista de la Copa de la Liga

Gonzalo Tapia fue uno de los goleadores en el triunfo de Palestino sobre Limache. Foto: Photosport.

La temporada 2026 está siendo bastante prometedora para O’Higgins. Los celestes destacan en el plano internacional y también lo hacen a nivel local, donde este lunes consiguieron un nuevo hito: convertirse en los primeros semifinalistas de la Copa de la Liga.

La clasificación se dio gracias a la agónica remontada por 3-2 de los árabes frente a Limache en La Cisterna, en un partido muy entretenido para el público que llegó al recinto capitalino.

A los dos minutos, Gonzalo Tapia abrió la cuenta para los tricolores. Sin embargo, la reacción de los tomateros fue inmediata y empató a través de Marcos Arturia, a los 4′.

El tanto envalentonó aun más a los pupilos de Víctor Rivero, quienes se adueñaron del balón y de las situaciones de peligro. Así fue como, a los 17′, su gran estrella Daniel “Popín” Castro puso el desnivel y encendía la ilusión de poder acechar a O’Higgins en la tabla.

Parecía que aumentaban su distancia, pero los limachinos fallaron varias ocasiones para liquidar el encuentro. Y como dice el adagio, los goles errados en un arco, se sufren en el propio. Y eso fue lo que justamente pasó sobre el final del compromiso.

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Polémica al final

Cuando todo parecía sentenciado, los pupilos de Guillermo Farré se animaron y llegaron al empate con un lanzamiento penal de Bryan Carrasco, a los 86′, que fue advertido por el VAR, desatando los reclamos visitantes.

Dos minutos después, fue el veterano delantero Ronnie Fernández, quien le dio el triunfo al conjunto árabe, desatando la furia de los jugadores de Limache contra el arbitraje de Nicolás Millas.

“Nos sentimos perjudicados por el arbitraje. Hoy se reflejó que en el penal, no sabemos qué cobró. Ni él sabía qué cobró: si patada o mano. No nos supo explicar”, expresó un molesto Jean Meneses tras el encuentro.

Con este resultado, el elenco de la Quinta Región quedó con seis puntos, sin posibilidades matemáticas de alcanzar a O’Higgins, que sumó 11 unidades tras vencer a Everton, faltando solo una fecha por disputar.

Palestino, en tanto, endulza un poco su pálida participación y llegó a cinco unidades gracias a su primer triunfo en el certamen.

En la última fecha del Grupo C, que se disputará el 7 de junio, O’Higgins recibirá a Palestino en El Teniente, mientras que Everton visitará a Limache, en una jornada que servirá solo para el honor.