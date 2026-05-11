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    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    El barco zarpó el 28 de abril desde Port Everglades, en Fort Lauderdale (Florida) y regresa a Estados Unidos este lunes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero. Foto: Princess Cruises

    Un nuevo brote de norovirus encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos luego de que 115 personas se enfermaran a bordo de un crucero de la compañía Princess Cruises.

    Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), se trata de 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación afectados por síntomas gastrointestinales.

    Según informó The New York Times, el barco involucrado es el Caribbean Princess, que zarpó el 28 de abril desde Port Everglades, en Fort Lauderdale (Florida), recorrió destinos en las Bahamas y el Caribe y tiene previsto regresar este lunes a Estados Unidos.

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero. Foto: Princess Cruises

    De acuerdo con la información oficial, los pasajeros contagiados fueron aislados y se reforzaron los protocolos de limpieza y desinfección a bordo.

    En un comunicado, la empresa confirmó que “un número limitado de personas reportaron síntomas gastrointestinales leves” durante el viaje y aseguró que el barco fue sometido a una desinfección completa.

    No se especificó la causa exacta del brote.

    Un virus altamente contagioso

    El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo.

    De acuerdo con los CDC, es altamente contagioso y se transmite con facilidad a través de alimentos, agua y superficies contaminadas, además del contacto estrecho con una persona infectada.

    Es, además, la causa más común de brotes de enfermedades diarreicas en cruceros.

    Sin embargo, la agencia estadounidense subraya que los brotes en estas embarcaciones representan apenas el 1% de los reportes totales de norovirus.

    Síntomas y riesgos

    Los principales signos de infección por norovirus incluyen náuseas, vómitos, dolor o calambres abdominales y diarrea líquida o blanda. También pueden presentarse malestar general, febrícula y dolor muscular.

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Los síntomas aparecen generalmente entre 12 y 48 horas después de la exposición y se extienden entre uno y tres días.

    En la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin necesidad de tratamiento médico, sin embargo, existen grupos de riesgo.

    Niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado pueden sufrir deshidratación severa a raíz de la pérdida de líquidos.

    En estos casos, la infección puede requerir hospitalización e incluso llegar a ser mortal.

    Un aspecto relevante es que las personas contagiadas pueden transmitir el virus desde que comienzan los síntomas hasta varios días después de haberse recuperado.

    Además, el norovirus puede permanecer activo en superficies y objetos durante días o incluso semanas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados y concurridos.

    La infección por norovirus es más frecuente en entornos cerrados con alta concentración de personas, como hospitales, residencias de adultos mayores, escuelas y cruceros.

    En estos últimos, la convivencia estrecha, los espacios compartidos y los comedores comunes favorecen la transmisión.

    Cómo prevenir el contagio

    La Clínica Mayo recomienda lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño y antes de manipular alimentos.

    Los desinfectantes a base de alcohol no son tan eficaces contra este virus.

    También se aconseja evitar alimentos y agua potencialmente contaminados, lavar frutas y verduras, cocinar bien los mariscos y desinfectar superficies con soluciones que contengan cloro u otros productos efectivos contra el norovirus.

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