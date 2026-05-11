Bachelet se reúne con Lula en Brasil para apuntalar su candidatura a la ONU

Por una hora estuvo reunida la exmandataria Michelle Bachelet con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, este lunes, como parte de sus gestiones en medio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

La cita fue parte de la agenda oficial del Mandatario brasileño tras el retorno a su país de Estados Unidos, donde se reunió con el Presidente Donald Trump.

El gobierno de Lula, junto a la administración de Claudia Sheinbaum de México, son las dos naciones que mantienen el respaldo a la cruzada de la ex jefa de Estado al máximo cargo del organismo multilateral. Esto, luego que el Presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a Bachelet.

“Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU. Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum más destacado para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres. Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, declaró Lula para ratificar la nominación en ese momento.

La otrora dos veces presidenta de Chile llegó a la casa de gobierno de Brasil alrededor de las 14.00 horas (hora local) para reunirse con el líder brasileño, con quien mantiene una relación cercana, nacida desde su afinidad política.

Tras la reunión y a través de su cuenta en X, Lula afirmó que se reunió con al expresidenta para tratar de su candidatura al cargo de Secretaria General de la ONU. “Discutimos varios temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada necesita tener para la promoción de la paz y del desarrollo sostenible, así como para el fortalecimiento del multilateralismo”, señaló el Mandatario brasileño.

Luego agregó: “Su experiencia como jefa de Estado y profunda conocedora de la ONU la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización”.

Bachelet y su exposición en la Asamblea de ONU

El encuentro se produjo, además, luego que el pasado 21 de abril Bachelet enfrentó una maratón de preguntas, durante tres horas, ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas para defender su candidatura a la Secretaría General del organismo.

Bachelet, de hecho, inició su presentación con palabras de agradecimiento para Brasil y México por el respaldo para su postulación, luego que el actual gobierno chileno se desmarcó del anuncio que hizo en septiembre de 2025 el entonces Presidente Gabriel Boric.

“Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza. Sepan las delegaciones que agradezco a todas ellas por esta oportunidad de presentar un mensaje de fe renovada con respecto al futuro de las Naciones Unidas”, dijo en la ocasión.

En su comparecencia, además, la ex alta comisionada para los DD.HH. detalló los ejes estratégicos para encabezar la ONU: la importancia de renovar el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, lealtad a la Carta de la ONU y sus tres pilares, reforma institucional, reconexión ciudadana y preparación para el centenario de la organización en 2045.

Lula, por su parte, ha hecho público que demanda una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, incorporando como miembros permanentes a representantes de países en desarrollo de América Latina, una posición que reiteró el jueves pasado en Washington, y que seguramente fue parte del diálogo con Bachelet.

En la carrera por Naciones Unidas, para suceder a António Guterres, también se encuentran el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall.