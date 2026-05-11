Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema en disputa con gremio lechero: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

17/07/2025 - MATIAS MUCHNICK - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El CEO de NotCo, Matias Muchnick reaccionó a través de su cuenta de LinkedIn al reciente fallo de la Corte Suprema que le ordena a la compañía a sacar la palabra “leche” de su producto estrella: NotMilk.

El emprendedor, sostuvo que “Lo más importante primero: NotMilk se sigue llamando NotMilk. La marca intacta. El producto intacto. Eso era lo que más nos importaba y lo logramos (literal, gesto técnico de Rafa Nadal)”.

“Lo segundo: la Corte desestimó el argumento principal de APROVAL, que nos estuviéramos aprovechando de la reputación de la leche. Ese cargo cayó”, añadió.

“Y sí, hay algunos elementos de comunicaciones que tenemos que ajustar. Lo hacemos con gusto”, añadió.

“Han pasado cinco años. El producto evolucionó. La marca evolucionó. Varias de las cosas que el fallo menciona, como la vaca tachada en el envase o que los supermercados vendían las bebidas vegetales en las góndolas lácteas, ya no existen. El resto, como dicen por ahí, ajustando para usted...”, sostuvo.

“Así que sí, vamos a hacer un par de cambalaches que correspondan y de paso, vamos a hacer un par más que teníamos ganas de hacer igual. Hoy más que nunca, NotGuilty. Vamosh! (voz de Carlitos Alcaraz)”, concluyó.

Fallo

Hace sólo unas horas, la Corte Suprema acogió en parte el recurso presentado por la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), en el marco de la demanda por competencia desleal del gremio en contra de la empresa The Not Company (NotCo), por el uso de la marca NotMilk.

El máximo tribunal del país estableció que la empresa podrá seguir utilizando la marca NotMilk, pero deberá retirar la mención a la leche en sus productos.

En específico la sentencia ordena “el cese y la prohibición del uso (sea en el envase del producto denominado con la marca comercial NotMilk, como en material publicitario de dicho producto) de la palabra leche o de cualquier rotulado, distintivo, dibujo o imagen propios de la industria lechera”.

El fallo también consignó que “se declara que la demandada (NotCo) ha incurrido en actos de competencia desleal en la hipótesis del artículo 4° letra b) de la Ley N.º 20.169″.

La sentencia ordena a NotCo a costear una publicación de un extracto del fallo en “en la edición en papel y digital del diario Austral de Valdivia dentro de los 15 días de ejecutoriada la sentencia” y derivar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).