SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Corte Suprema de Reino Unido falla a favor de productores lecheros y prohíbe rótulo de leche a empresa de bebidas vegetales

    La Corte Suprema del Reino Unido prohibió a Oatly usar el término “milk” en "Post Milk Generation” para productos vegetales, argumentando que estos están reservados exclusivamente a derivados lácteos según la normativa sectorial.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    © Oatly

    La Corte Suprema del Reino Unido falló a favor de la industria láctea británica y prohibió a la empresa sueca Oatly AB utilizar el término “milk” dentro de su marca “Post Milk Generation” para comercializar alimentos y bebidas de origen vegetal. El máximo tribunal desestimó el recurso de la compañía y confirmó la nulidad del registro en lo relativo a productos que no son lácteos.

    La acción fue impulsada por Dairy UK Ltd, asociación que agrupa a productores y actores de la industria lechera del Reino Unido, luego de que Oatly registrara en 2021 la expresión para distintas clases, incluidas categorías vinculadas a alimentos y bebidas. La controversia se centró en la interpretación del Reglamento (UE) 1308/2013, que reserva determinadas “designaciones” —como milk, cheese o yogurt— exclusivamente para productos derivados de la leche.

    La sentencia de la Corte Suprema de Reino Unido fue redactada por los jueces Lord Hamblen y Lord Burrows, con la adhesión de Lord Hodge, Lord Briggs y Lord Stephens. El fallo fue unánime en rechazar los argumentos de la empresa y confirmar la interpretación amplia de la normativa sectorial.

    Este fallo se produce en paralelo a la disputa similar que existe en Chile entre la Asociación de Productores Lecheros de Valdivia (Aproval) y The Not Company (NotCo). A la fecha, este caso sigue a la espera de sentencia, luego que el pasado 30 de octubre de 2025 la causa quedara en estado de acuerdo, lo que significa que los jueces de la Tercera Sala ya tomaron una decisión sobre la contienda y que ahora el fallo se encuentra en la etapa de redacción.

    Aproval es asesorada por el abogado José Clemente Coz.

    En su decisión, el máximo tribunal de Reino Unido descartó que la prohibición solo se active cuando el término reservado constituye el nombre directo del producto. “Rechazamos la alegación de que ‘designación’ signifique el nombre del producto”, señala el fallo. Y añade que “la prohibición opera cuando la designación se ha utilizado respecto de un producto pertinente, y no es necesario que haya sido usada como el nombre del producto”.

    Con esa interpretación amplia, el tribunal concluyó que la utilización de la palabra “milk” dentro de la expresión “Post Milk Generation”, aplicada a bebidas y alimentos de avena, cae dentro de la prohibición legal, aun cuando no se trate de la denominación principal del bien.

    La Corte también enfatizó que la normativa no se limita a prevenir el engaño al consumidor. “Ese sentido amplio es coherente con la finalidad de establecer condiciones de competencia justas”, sostiene la sentencia. En la misma línea, afirma que “no constituye objeción que las condiciones de competencia impongan una prohibición estricta en la protección del término ‘milk’”.

    Oatly intentó ampararse en la excepción que permite el uso de designaciones cuando “se utilicen claramente para describir una característica del producto”, argumentando que su marca aludía a que sus productos son libres de leche. Sin embargo, la Corte descartó esa defensa. “Consideramos que está lejos de ser claro que la marca esté describiendo alguna característica de los productos controvertidos”, señala el fallo.

    Consumidores

    Por el contrario, el tribunal estimó que la expresión apunta más bien al público objetivo. “En su sentido más evidente, la expresión se centra en describir a los consumidores a los que se dirige”, indica la sentencia, concluyendo que no puede entenderse que esté “claramente” describiendo una cualidad del producto.

    Para reforzar su razonamiento, la Corte planteó un ejemplo hipotético: “Si se tomara una marca análoga como ‘Post Alcohol Generation’, no indicaría claramente si la bebida es baja en alcohol o completamente libre de alcohol”. Con ello, subrayó que la excepción solo opera cuando la característica del producto se expresa de manera inequívoca.

    El fallo confirmó la nulidad del registro de “Post Milk Generation” en lo relativo a alimentos y bebidas vegetales, aunque mantuvo su validez para otras categorías, como prendas de vestir, donde no se aplica la restricción sectorial.

    La decisión marca un precedente relevante en la tensión entre la industria láctea tradicional y el mercado de alternativas vegetales, al reforzar la protección jurídica de las denominaciones reservadas y delimitar el margen de uso de términos asociados históricamente a productos de origen animal en el creciente segmento plant-based.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosUKMilkLecheConflictoFallo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    4.
    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    5.
    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando
    Chile

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones
    Negocios

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja
    El Deportivo

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile
    Cultura y entretención

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí
    Mundo

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras