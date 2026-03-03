Corte Suprema de Reino Unido falla a favor de productores lecheros y prohíbe rótulo de leche a empresa de bebidas vegetales

La Corte Suprema del Reino Unido falló a favor de la industria láctea británica y prohibió a la empresa sueca Oatly AB utilizar el término “milk” dentro de su marca “Post Milk Generation” para comercializar alimentos y bebidas de origen vegetal. El máximo tribunal desestimó el recurso de la compañía y confirmó la nulidad del registro en lo relativo a productos que no son lácteos.

La acción fue impulsada por Dairy UK Ltd, asociación que agrupa a productores y actores de la industria lechera del Reino Unido, luego de que Oatly registrara en 2021 la expresión para distintas clases, incluidas categorías vinculadas a alimentos y bebidas. La controversia se centró en la interpretación del Reglamento (UE) 1308/2013, que reserva determinadas “designaciones” —como milk, cheese o yogurt— exclusivamente para productos derivados de la leche.

La sentencia de la Corte Suprema de Reino Unido fue redactada por los jueces Lord Hamblen y Lord Burrows, con la adhesión de Lord Hodge, Lord Briggs y Lord Stephens. El fallo fue unánime en rechazar los argumentos de la empresa y confirmar la interpretación amplia de la normativa sectorial.

Este fallo se produce en paralelo a la disputa similar que existe en Chile entre la Asociación de Productores Lecheros de Valdivia (Aproval) y The Not Company (NotCo). A la fecha, este caso sigue a la espera de sentencia, luego que el pasado 30 de octubre de 2025 la causa quedara en estado de acuerdo, lo que significa que los jueces de la Tercera Sala ya tomaron una decisión sobre la contienda y que ahora el fallo se encuentra en la etapa de redacción.

Aproval es asesorada por el abogado José Clemente Coz.

En su decisión, el máximo tribunal de Reino Unido descartó que la prohibición solo se active cuando el término reservado constituye el nombre directo del producto. “Rechazamos la alegación de que ‘designación’ signifique el nombre del producto”, señala el fallo. Y añade que “la prohibición opera cuando la designación se ha utilizado respecto de un producto pertinente, y no es necesario que haya sido usada como el nombre del producto”.

Con esa interpretación amplia, el tribunal concluyó que la utilización de la palabra “milk” dentro de la expresión “Post Milk Generation”, aplicada a bebidas y alimentos de avena, cae dentro de la prohibición legal, aun cuando no se trate de la denominación principal del bien.

La Corte también enfatizó que la normativa no se limita a prevenir el engaño al consumidor. “Ese sentido amplio es coherente con la finalidad de establecer condiciones de competencia justas”, sostiene la sentencia. En la misma línea, afirma que “no constituye objeción que las condiciones de competencia impongan una prohibición estricta en la protección del término ‘milk’”.

Oatly intentó ampararse en la excepción que permite el uso de designaciones cuando “se utilicen claramente para describir una característica del producto”, argumentando que su marca aludía a que sus productos son libres de leche. Sin embargo, la Corte descartó esa defensa. “Consideramos que está lejos de ser claro que la marca esté describiendo alguna característica de los productos controvertidos”, señala el fallo.

Consumidores

Por el contrario, el tribunal estimó que la expresión apunta más bien al público objetivo. “En su sentido más evidente, la expresión se centra en describir a los consumidores a los que se dirige”, indica la sentencia, concluyendo que no puede entenderse que esté “claramente” describiendo una cualidad del producto.

Para reforzar su razonamiento, la Corte planteó un ejemplo hipotético: “Si se tomara una marca análoga como ‘Post Alcohol Generation’, no indicaría claramente si la bebida es baja en alcohol o completamente libre de alcohol”. Con ello, subrayó que la excepción solo opera cuando la característica del producto se expresa de manera inequívoca.

El fallo confirmó la nulidad del registro de “Post Milk Generation” en lo relativo a alimentos y bebidas vegetales, aunque mantuvo su validez para otras categorías, como prendas de vestir, donde no se aplica la restricción sectorial.

La decisión marca un precedente relevante en la tensión entre la industria láctea tradicional y el mercado de alternativas vegetales, al reforzar la protección jurídica de las denominaciones reservadas y delimitar el margen de uso de términos asociados históricamente a productos de origen animal en el creciente segmento plant-based.