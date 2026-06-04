CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    La segunda edición del Barómetro Normativo de la asesora inmobiliaria AGS, da cuenta que a 2026 el 41% de los Planes Reguladores Comunales(PRC) en el Gran Santiago está desactualizado, sobrepasando el límite legal de 10 años. Hoy el promedio de antigüedad está en 21 años.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Gustavo Pineda

    Los Planes Reguladores Comunales son herramientas esenciales para que los distintos municipios definan cómo se construye dentro de sus límites. Aunque la normativa actual señala que deben actualizarse, como máximo, cada 10 años para acoger las distintos cambios demográficos que se han dado en las zonas, muchos permanecen desactualizados.

    La segunda edición del Barómetro Normativo de la asesora inmobiliaria AGS da cuenta que, a 2026, el 41% de los Planes Reguladores Comunales(PRC) en el Gran Santiago está desactualizado, es decir, sobrepasan ese límite de 10 años. De hecho, de acuerdo al sondeo, el promedio actual de antigüedad de estos instrumentos comunales es de 21 años.

    Otro 41% sí está actualizado. “Igualmente resulta relevante evaluar su nivel de desactualización respecto a la dinámica y procesos urbanos actuales”, afirma AGS.

    Todavía existe un 6% de las comunas de la capital que no cuenta con un PRC: Cerrillos, Buin, Lampa, La Pintana, El Bosque, San Ramón y Lo Espejo. Aunque las cuatro primeras están en proceso de formulación de su primer PRC, las tres restantes no han iniciado gestiones.

    La primera vez que AGS Visión Inmobiliaria realizó esta medición fue en 2024. A dos años de dicha versión se observan algunos cambios en los estados de los PRC. Antes había 21 comunas que se encontraban realizando modificaciones a sus PRC. Hoy son menos: solo 18, las que corresponden al 46% del total de los municipios del Gran Santiago.

    El rango promedio para la promulgación de una actualización de un PRC es de 3 años a 6 años. Actualmente, solo un 10% de las comunas se encuentra en la etapa final de la renovación, una disminución de 14 puntos porcentuales versus 2024.

    A raíz de esto, se ve una mayor proporción de PRC que en este momento está sin modificaciones, pasando de 38% a 54%.

    Desde AGS destacaron tres casos de comunas que están en proceso de renovación de sus PRC. Uno de ellos es Quilicura. “Hay más de 1.000 hectáreas que se están registrando como áreas verdes. Algunas de ellas corresponden a un numeral urbano que está declarado, pero un gran porcentaje, más de la mitad, son áreas verdes que están registradas en sectores donde se podían desarrollar proyectos inmobiliarios. Es muy probable que este plan regulador termine judicializado, dado que no es congruente inclusive con los permisos que existen vigentes en el territorio”, afirmó Esteban González, socio y director de AGS.

    “El caso de La Pintana es un ejemplo, porque era una comuna que no tenía plan regulador, se tomaron cartas en el asunto y ahora se está desarrollando. Se está haciendo un buen trabajo de participación ciudadana y creemos que es destacable”, expresó González.

    Y adicionalmente se destacó el caso de Peñalolén, que tiene aspectos que mejorar. “Hay sectores de renovación urbana cercanos a las estaciones de metro que tiene hoy día Peñalolén por Américo Vespucio que no se están densificando, y creemos que es importante que el plan regulador lo recoja”, sostuvo González.

    El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) tiene el mismo problema que los PRC. Tiene más de 30 años de antigüedad y necesita de una renovación. Mauricio Fabry, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno de Santiago diho que “hay que mejorar el PRMS. Hay que mejorar y acelerar los Planes Regulares Comunales. Cada vez son más caros y cada vez se demoran más”.

    Qué dicen los PRC

    El sondeo muestra que en las zonas habitacionales del Gran Santiago, más de 55% permite una densidad bruta inferior a los 250 habitantes por hectárea, y cerca de un 90% de menos de 1.200. Esto “evidencia una estructura normativa predominantemente extensiva y de baja intensidad urbana”, planteó el informe.

    Solo un 6% posee densidad libre, debido principalmente a que corresponde a comunas que no cuentan con PRC o este se encuentra desactualizado. San Ramón, por ejemplo, tiene toda la superficie de la comuna libre. Otras como El Bosque, Santiago y Cerrillos presentan porcentajes significativos de densidad libre, con un 63%, 57% y 51%, respectivamente.

    AGS da cuenta que las comunas con mayor densidad promedio por hectárea son Santiago (1.510), Independencia (1.240), Recoleta (1.039), Providencia (916) y Estación Central (886).

    Al revisar las alturas máximas permitidas, se observa que en un 40% de la superficie del Gran Santiago no hay un límite, “aumentando significativamente respecto al escenario identificado en el Barómetro Normativo de 2024. Esta condición se concentra principalmente en comunas periféricas o con instrumentos normativos desactualizados, así como en territorios que actualmente se encuentran en elaboración de su primer PRC”, detalló el informe.

    En el 54% de la superficie del Gran Santiago las edificaciones no pueden superar los 7 pisos, “evidenciando una regulación edificatoria de baja intensidad en gran parte del territorio metropolitano”, dijo AGS.

    Al hacer un zoom a la planificación urbana en los ejes de la red de Metro de Santiago (consideradas también las extensiones futuras), se aprecia que solo un 22% tiene densidades brutas libres. El 62% de la superficie total alrededor de las estaciones actuales y proyectadas cuentan con una densidad bruta inferior a 1.200 habitantes por hectárea.

    “Se observa una falta de integración de los planes reguladores, tanto a nivel comunal como metropolitano, respecto a las áreas de influencia inmediata del Metro de Santiago, lo que ha tendido a minimizar la rentabilidad social de la inversión pública. Tal es el caso de comunas como Puente Alto, Vitacura y Cerro Navia”, sostuvo la firma.

    Más sobre:ConstrucciónMercado inmobiliarioNormativaPlan regulador comunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vlado Mirosevic y megarreforma: “No tiene nada que ver con reconstrucción (...) Creo que es un chantaje”

    Informe USS: causas finalizadas de crimen organizado en la Región Metropolitana se duplicaron en una década

    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    El negocio del acero verde que planifican CAP y AZA en 91 hectáreas de Huachipato

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    2.
    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    3.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    4.
    Cámara de Diputados aprueba proyecto de reajuste del sueldo mínimo y avanza al Senado

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de reajuste del sueldo mínimo y avanza al Senado

    5.
    Tribunal condena a Amazon a pagar $6.500 millones a gremio de actores chilenos por derechos de propiedad intelectual

    Tribunal condena a Amazon a pagar $6.500 millones a gremio de actores chilenos por derechos de propiedad intelectual

    6.
    La advertencia del CFA: si no mejora la situación fiscal, Chile perdería la capacidad de enfrentar crisis globales

    La advertencia del CFA: si no mejora la situación fiscal, Chile perdería la capacidad de enfrentar crisis globales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Informe USS: causas finalizadas de crimen organizado en la Región Metropolitana se duplicaron en una década
    Chile

    Informe USS: causas finalizadas de crimen organizado en la Región Metropolitana se duplicaron en una década

    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales
    Negocios

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    El negocio del acero verde que planifican CAP y AZA en 91 hectáreas de Huachipato

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria
    Cultura y entretención

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Fuerza Popular plantea revisar las denominadas “leyes procrimen” en un eventual gobierno de Keiko Fujimori en Perú
    Mundo

    Fuerza Popular plantea revisar las denominadas “leyes procrimen” en un eventual gobierno de Keiko Fujimori en Perú

    Líbano e Israel renuevan el alto al fuego tras nueva ronda de conversaciones en Washington

    Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de carrera por liderar la ONU

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno