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    Kim Jong Un asegura que Corea del Norte ha “duplicado con creces” su capacidad de producción nuclear

    Además, ha señalado que “este potencial nuclear del que disponemos ahora es inconcebible sin la valiosa lucha que hemos librado durante los últimos cinco años”.

    Por 
    Europa Press

    El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha afirmado este jueves que su país ha “duplicado con creces” su capacidad de producción nuclear para armas durante los últimos cinco años, al tiempo que ha recordado la directriz de “ampliar aun más” dicho potencial y de “continuar incrementando los arsenales nucleares”.

    “La capacidad de producción de materiales nucleares aptos para armas se ha duplicado con creces durante los últimos cinco años de fortalecimiento de la fuerza nuclear”, ha destacado el mandatario norcoreano en una visita a una fábrica de material nuclear, según ha recogido la agencia estatal KCNA.

    En esta línea, el dirigente ha recordado la directriz recogida en el último plan quinquenal para el fortalecimiento nuclear de “ampliar aún más la capacidad de producción de materiales nucleares y continuar incrementando los arsenales” de este tipo a fin de “mejorar progresivamente la capacidad de disuasión”.

    Al hilo, ha alegado que la “confrontación prolongada con los enemigos más feroces, las amenazas existentes que se agravan a cada instante, las amenazas potenciales y las crisis impredecibles a largo plazo” -circunstancias que ha adscrito a “las peculiaridades de la revolución coreana”-, ponen de relieve “la urgencia y la responsabilidad (...) de fortalecer, tanto en calidad como en cantidad, de manera sostenida y acelerada, la disuasión nuclear”.

    “Este potencial nuclear del que disponemos ahora es inconcebible sin la valiosa lucha que hemos librado durante los últimos cinco años”, ha apostillado al final de un discurso que ha querido concluir rindiendo “homenaje” a los científicos nucleares norcoreanos.

    Más sobre:Kim Jong UnCorea del NorteCapacidad Nuclear

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