Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas para el tramo comprendido entre Huasco y el Golfo de Arauco, debido a un intenso sistema frontal que afectará al sector central del país.

Las marejadas tendrán dirección noroeste y comenzarán durante la mañana del martes 21 de julio. La condición se mantendrá hasta la mañana del miércoles 22.

La Armada indicó que el mayor desarrollo se registrará durante las horas de pleamar, especialmente entre las 03.00 y 05.00 horas y entre las 15.00 y 17.00 horas.

La Autoridad Marítima llamó a actuar con prudencia, respetar las normas de seguridad, evitar el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar ni realizar actividades náuticas o deportivas sin autorización.