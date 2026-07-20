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    Ministro de Defensa de Japón dice que su país necesita tener un debate sobre las armas nucleares

    Sus declaraciones ocurren en momentos en que el gobierno sopesa la actualización de documentos clave que describen la política de seguridad de Japón, incluida una posible revisión del compromiso que el país mantiene desde hace décadas de no producir, poseer ni albergar armas nucleares.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Shinjiro Koizumi

    El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, afirmó que Japón necesita un debate sobre las armas nucleares, ya que algunos países europeos buscan una mayor disuasión nuclear.

    Japón “no puede evitar abordar” el tema, dijo el ministro, en momentos en que el gobierno sopesa la actualización de documentos clave que describen la política de seguridad del país, incluida una posible revisión del compromiso que mantiene desde hace décadas de no producir, poseer ni albergar armas nucleares.

    Formulada en 1967 y conocida formalmente como los “tres principios no nucleares” del país, esta promesa ha sido respetada sistemáticamente por los gobiernos desde entonces.

    Koizumi mencionó a Francia y Finlandia como ejemplos de países que aplican políticas que favorecen una mayor disuasión nuclear.

    En junio, el parlamento finlandés aprobó un proyecto de ley que permitiría la entrada de armas nucleares al país, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en marzo que su país aumentaría el número de ojivas nucleares.

    Aunque Japón depende del paraguas nuclear estadounidense, es el único país que ha sufrido un ataque nuclear y mantiene sus tres principios de no producir, poseer ni permitir armas nucleares en su territorio.

    Koizumi afirmó que el entorno de seguridad de Japón se ha vuelto más hostil y argumentó que Japón necesita cambiar una situación en la que algunos temas se consideran inaceptables para el debate.

    En diciembre del año pasado, una fuente involucrada en la elaboración de la política de seguridad del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi afirmó que Japón debería poseer armas nucleares, lo que provocó una fuerte reacción de los partidos de la oposición y de algunos países.

    El exministro de Defensa Itsunori Onodera también afirmó a finales del año pasado que Japón necesita debatir el futuro de sus principios antinucleares.

    Más sobre:JapónShinjiro Koizumiministro de DefensaTokioArmas nucleares

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