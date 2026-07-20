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    Aislados, sin alimento y evacuados: el impacto del temporal en los animales, los damnificados silentes de las lluvias

    Aunque no hay un castrato oficial aún, las autorides ya advierten que podrían ser miles los animales -principalmente de producción- que se verán afecatdos con el frente de lluvias. Desde Agricultura están realizando un catastro oficial para tomar medidas.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El clima no da tregua y sus efectos no hecho más que escalar. Después de varias jornadas de intensas lluvias en distintas zonas del país y con pronósticos que anticipan la llegada de cuatro nuevos sistemas frontales la preocupación por el impacto de las lluvias no ha hecho más crecer. Una de las inquietudes menos visibles son los animales, tanto domésticos como silvestres.

    Francesco Venezian, subsecretario de Agricultura, explica a La Tercera que aún se está levantando la información para saber cuántos animales exactamente fueron afectados por el clima. “Estamos identificando las zonas más complicadas, los agricultores más afectados y la masa ganadera que tienen disponible. Por lo menos en la Región de Valparaíso tenemos un catastro base del orden de 400 animales (afectados). Ahora estamos viendo la situación en Coquimbo y Atacama”, detalla la autoridad.

    Carla Timmermann, directora (i) de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), afirma que a diferencia de otras emergencia, la principal amenaza que actualmente enfrentan los animales es quedar aislados, proyectando que los afectados podrían ser miles.

    “No existe un número total por región, pero, según los reportes y balances que hemos recopilado, estimamos que hay más de 2.000 animales afectados a nivel nacional, aunque es una cifra muy conservadora. Solo los planteles caprinos (cabras) aislados en Salamanca, por ejemplo, pueden superar los 1.500 cada uno, por lo que es muy difícil entregar una cifra definitiva”, explica Timmermann.

    La veterinaria también cuenta que “hasta ahora no hemos tenido animales clínicamente afectados como en otras emergencias. No hemos registrado animales atropellados durante evacuaciones, ni animales arrastrados por el río con fracturas, como ocurrió en eventos anteriores”.

    En ese sentido, los más afectados han sido los animales de producción que no han podido ser evacuados o han quedado aislados en zonas donde no pueden acceder a alimento. En esa línea, el subsecretario de Agricultura afirma que, en algunos casos, las lluvias también dañaron las praderas y retrasaron el crecimiento del pasto, reduciendo la disponibilidad de forraje para el ganado.

    Por eso, asevera que entre las medidas está apoyar con alimento: “Junto con catastrar a los agricultores afectados y la masa ganadera comprometida, estamos calculando el volumen de forraje que debemos empezar a despachar a distintas localidades. Estimamos que será necesario cubrir un periodo de entre 20 y 30 días, porque los pastos recién comenzarán a crecer entre inicios y mediados de septiembre”.

    En paralelo, varias municipalidades han habilitado albergues para recibir mascotas pérdidas o animales callejeros. Asimismo, la directora (i) de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colmevet explica que se han realizado numerosos rescates y que los organismos técnicos encargados de estas labores son Carabineros, Bomberos, el Ejército y la Armada, porque cuentan con la capacitación necesaria. En particular, varias compañías de Bomberos están especializadas en rescate animal y Carabineros también ha recibido capacitación por parte del Colegio Médico Veterinario.

    Pero también hay lugares donde los animales enfrentan las lluvias con mayor resguardo, como los zoológicos, como el Bioparque Buin Zoo. El recinto, que alberga a más de 2.000 animales de cerca de 400 especies se preparó para que sus habitantes enfrentaran el sistema frontal en las mejores condiciones.

    Y, por el contrario, Ignacio Idalsoaga, director del bioparque, explica que “estas temporadas para ellos son exquisitas, porque salen a mojarse y les da un poco lo mismo. Es como vivir en la naturaleza. Muchas veces uno tiende a tener una actitud muy antropomórfica y pensar que un animal mojado lo está pasando mal, pero hay que considerar que en la naturaleza siempre se mojan”.

    Eso sí, como algunos de sus hábitats pueden volverse muy resbalosos con la lluvia o acumular barro, en el Buin Zoo han adoptado medidas especiales, como mantener habilitados los dormitorios para que los animales puedan resguardarse cuando lo deseen. Algunos, como los primates o las especies de la sabana, entre ellas las jirafas y los burros somalíes, efectivamente tienden a refugiarse. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las lluvias son bien recibidas.

    “En general, a todos les gusta. Sobre todo las primeras lluvias, para ellos son algo interesante porque los sacan de su rutina y los sorprenden. Por ejemplo, los animales que viven en aguas cálidas, como los capibaras y los hipopótamos pigmeos, tienen sus piscinas con agua templada. Entonces, un día de lluvia es como estar en un spa. A ellos les gusta que esté lloviendo y disfrutan estar en su agua tibia”, relata Idalsoaga.

    Más sobre:TemporalLluviaNacionalAnimalesAlbergues

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