Reportan que los perros causan el 29% de la depredación del ganado en Chile

Los perros son responsables del 29% del ganado depredado. A esta conclusión llegó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), luego de recabar información a través de las denuncias de agricultores y productores de todo el país, tras ataques sufridos contra sus animales.

Según detalla el organismo, 10.567 animales han resultado afectados por la acción de los canes desde la implementación del Procedimiento de Atención de Denuncias en Materias de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, en 2012, siendo el depredador que más daño causa al ganado doméstico.

Las cifras fueron reveladas en el seminario “Perros de libre deambular: Impactos y estrategias para la convivencia responsable con la fauna y la ganadería”, realizado en la casa central de la Universidad de Chie, cuyo objetivo apuntó a analizar la situación actual y promover soluciones que mitiguen los daños al sector agrícola y al equilibrio ecológico nacional.

En la instancia, el director nacional del SAG, José Guajardo, explicó que, desde que en 2023 se recibieron denuncias por ataques contra 36 pudúes, 6 guanacos, 4 coipos y otros animales como monitos del monte, zorros, quique y varios tipos de aves.

Liberan a pudú perseguido por perro en lago Huillinco.

No obstante, se precisó que estos datos “no son concluyentes, ya que dependen de las denuncias realizadas por terceros y no reflejan la afectación total”.

“Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos proteger nuestra biodiversidad, garantizar la salud pública y apoyar a los agricultores y agricultoras. La solución a esta problemática requiere de nuestro compromiso continuo y de una colaboración efectiva entre el sector público, privado y la sociedad civil”, indicó Guajardo.

Además, subrayó que “la problemática de los perros en situación de libre deambular es compleja y requiere de una acción conjunta. Estos animales, que muchas veces han sido abandonados y también sufren, representan a su vez un grave riesgo para la vida silvestre, el ganado y la salud pública, además de afectar el equilibrio de los ecosistemas”.