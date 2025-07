La película F1 le da a Apple su primer éxito de taquilla

Después de varios tropiezos en la pantalla grande, Apple finalmente logró una victoria parcial en los cines con F1, la película protagonizada por Brad Pitt como un veterano piloto de Fórmula 1.

Según información de The New York Times, el filme recaudó US$ 55,6 millones en su primer fin de semana en Norteamérica y otros US$ 88,4 millones en el resto del mundo, liderando la taquilla global con una campaña de marketing sin precedentes por parte de la compañía tecnológica.

Argylle y Fly Me to the Moon son ejemplos de los tropiezos que tuvo Apple en el pasado con decepcionantes audiencias. Incluso, el año pasado la empresa canceló la llegada de Wolfs al cine para luego estrenarla en su plataforma de streaming.

Pese al entusiasmo inicial –con salas IMAX repletas y una calificación de “A” en CinemaScore–, el estreno no alcanzó cifras espectaculares, considerando que el costo total de producción y promoción supera los US$ 375 millones.

Algunos analistas advierten que, para que sea rentable, F1 deberá mantener un rendimiento constante en las próximas semanas, donde enfrentará a gigantes como Jurassic World: Rebirth y Superman.

El marketing en F1: The Movie

Dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y producida por el legendario Jerry Bruckheimer, la cinta también cuenta con el respaldo del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien estuvo dentro del equipo de cineastas.

Apple apostó fuerte: promocionó el filme en su conferencia para desarrolladores, usó Apple Pay para ofrecer descuentos exclusivos y desplegó la película en más de 30.000 salas a nivel internacional gracias a Warner Bros.

“La campaña de marketing fue agresiva incluso para los estándares de Hollywood” , señaló el periodista del diario neoyorquino, Brooks Barnes.

El posicionamiento de Apple

Para Apple, se trata de algo más que una película exitosa. Es un intento estratégico de posicionarse como un jugador relevante en la industria del entretenimiento.

El especialista en taquilla de cine, David A. Gross, mencionó sobre el filme: “Muchos aspectos de esta película parecen un éxito asegurado, pero no lo son. Las películas de carreras tienen un historial irregular”.

F1: La Película le da a Apple su primer éxito de taquilla

En ese sentido, el desempeño de este tipo de cintas ha sido dispar. Rápido y Furioso, por ejemplo, recaudó US$ 40 millones en su primer fin de semana en 2001 –similar a su costo de producción– e inició una exitosa franquicia de 11 películas.

En cambio, películas como Ford vs. Ferrari tuvo menos impacto en 2019 pese a su nominación al Oscar, y Gran Turismo, una producción de presupuesto medio, fracasó en 2023.

Las próximas semanas definirán si F1 se convertirá en un éxito de este año, o si pasará sin pena ni gloria por los cines del mundo. El primer paso ya lo dio.