Fiscal nacional detalla primera causa de la Fiscalía Supraterritorial: indagan robos de hidrocarburos en el norte del país

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que una de las primeras causas asumidas por la Fiscalía Supraterritorial surgió a raíz de una solicitud de cooperación realizada por el gobierno de Bolivia ante una serie de robos de combustibles ocurridos en territorio chileno.

En conversación con el programa por streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Valencia señaló que “están trabajando en causas que hoy día son reservadas”, aunque añadiendo que “tienen muchas causas abiertas”.

Según explicó Valencia, “cuando recién partió la Fiscalía Supraterritorial, el gobierno de Bolivia le planteó al gobierno de Chile que estaba enfrentando dificultades importantes con robos y contaminación de hidrocarburos en camiones que se dirigían hacia Bolivia y que se producían dentro del territorio chileno y nos pidieron cooperación".

“Esa causa se la encargamos a la Fiscalía Supraterritorial porque es una causa de crimen organizado, que trasciende nuestras fronteras. Esa fue, de hecho, la primera causa que abrieron”, añadió.

Es así como el fiscal nacional sostuvo que “estos días están trabajando, tienen varias investigaciones abiertas y pronto vamos a tener novedades con algunas de ellas”.

Investigación a Junaeb

En la ocasión, el fiscal Valencia además ser refirió a la denuncia en torno a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por presuntos pagos irregulares por raciones que nunca se entregaron que sobrepasan los 14 mil millones de pesos.

“Respecto de los posibles delitos, habrá que esclarecer los hechos antes de todo. A lo menos puede haber un fraude al Fisco, pero habrá que esclarecer los hechos para poder saber cuáles son las figuras aplicables”, sostuvo Valencia.

Además según dio a conocer que la investigación está a cargo del Equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Relación con el gobierno

El fiscal nacional también abordó la relación con la administración de José Antonio Kast, apuntando que “nosotros no formamos parte del gobierno, pero sí formamos parte del Estado. Somos una institución que nos debemos a todas las chilenas y chilenos y dentro del marco de nuestra autonomía constitucional nosotros también tenemos un deber de cooperar y de tener buenas relaciones de trabajo con cualquier gobierno”.

En la misma línea, se refirió a los logros que se atribuyen los gobiernos a raíz de los operativos que lidera la fiscalía, mencionando que “alguna vez escuché a alguna autoridad mencionar que la mejor forma de respaldar a otras instituciones, a autoridades autónomas, es no involucrarse en su trabajo”.

“La base del apoyo, cuando son instituciones que son constitucionalmente autónomas, está en el no involucrarse”, expresó, aunque apuntando que “en general uno entiende que estos esfuerzos son colectivos. Y yo en eso adhiero plenamente a lo que planteó el fiscal Garrido”.

“Si alguien intenta atribuirse para sí mismo, eso provoca deterioro en las relaciones de trabajo, y siempre es importante mantenerlas. También parte del respeto que nos debemos todas las instituciones”, señaló.

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