CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exasesor de la Dipres defiende cálculos de la deuda y dice que gobierno actual “no ha detallado los supuestos que cuestiona”

    Por otro lado, el el exjefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos del gobierno de Gabriel Boric, Pablo Jorquera, critica que “se revisen a la baja de los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario, con apenas un trimestre de datos es metodológicamente cuestionable".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Déficit fiscal desata duras reacciones en el Congreso tras informe de la Dipres

    La situación fiscal es estrecha y de eso hay consenso, sin embargo, esta semana estuvo marcada por una polémica que comenzó el lunes por la tarde cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó que inconsistencias en la proyección de la deuda que hizo el gobierno de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

    El principal cuestionamiento a la proyección de deuda que incluyó el gobierno anterior en el IFP del cuarto trimestre de 2025 y que consideran los expertos sería conveniente que sus personeros explicaran se refieren a supuestos de ítems que están “bajo la línea”.

    Uno de ellos es el denominado “Otorgamiento neto de préstamos”, donde se cuenta la entrega de ciertos préstamos y su nivel de recuperación. Ese uso de recursos disminuyó entre ambos IFP del año pasado, para el mismo lapso 2026-20230, en $3,9 billones, lo que a su vez acotó la necesidad de deuda.

    Ante este debate, el exjefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos del gobierno de Gabriel Boric, Pablo Jorquera, defendió las cifras proyectadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025, que fueron criticadas por la nueva administración.

    Exjefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos del gobierno de Gabriel Boric, Pablo Jorquera

    Lo primero que menciona es que “este gobierno no ha hecho una explicación detallada de los supuestos que cuestiona. No es posible desprenderlo del “Recuadro 6” del IFP, que cita el ministro, por lo que no es posible hacer un análisis de los supuestos en variables que se relacionan con la evolución de la deuda pública”.

    En ese escenario sostiene que “tal como se ha señalado en la prensa hay varios factores que modifican el nivel de deuda, como la variación del tipo de cambio, del PIB nominal, uso de activos del Tesoro y operaciones bajo la línea, entre ellos ”recuperación de préstamos", por ejemplo.

    Sobre los cuestionamientos que los expertos hicieron sobre algunos ítems como “la recuperación de préstamos”, Jorquera señaló que “se realizó un análisis de la ejecución efectiva por este concepto”.

    El economista dice que en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026 se cuestiona que el déficit fiscal declarado por la administración anterior habría subido mucho más que lo que lo hace la deuda, entre los que se reportó en el IFP del tercer trimestre del 2025 y el cuarto trimestre del 2025.

    “Bajo estándares internacionales, se establece explícitamente que la relación entre el déficit (flujo) y la deuda (stock) no es directa ni simétrica, por lo que esa afirmación no sería del todo correcta. Faltaría analizar el ajuste de flujo de existencias y los movimientos bajo la línea. Con todo no es posible desprenderlo del “Recuadro 6” del IFP”.

    Para Jorquera, lo que más sorprende es que incorporan presiones de gasto “no reconocidas” previamente. Sobre este punto argumenta que “serían gastos que no habrían sido incorporados en la proyección del IFP del cuarto trimestre del 2025, pero de los que no se entrega el detalle específico en el informe”. Puntualiza que “las denominadas presiones de gasto, todo gobierno las enfrenta y parte del rol del ejecutivo es administrarlas, evitar que se materialicen e identificar holguras para su gestión y financiamiento. Incorporarlos es renunciar a los esfuerzos de control de gastos, y dar por hecho que sucederán estos gastos potenciales”.

    Por otro lado, critica que “se revisen a la baja de los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario, con apenas un trimestre de datos es metodológicamente cuestionable, pues hay que recordar que hubo una implementación diferida de tal ley”.

    Más sobre:Finanzas PúblicasDipres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    Clínica Las Condes reduce sus pérdidas y prevé retorno a las utilidades en los próximos periodos

    Diputada Javiera Rodríguez (REP.) denuncia ante la PDI amenazas de muerte por charla en la U. de Chile

    La reservada querella que presentó Bodegas San Francisco contra exclienta y la acusa de “estafa y chantaje”

    Poduje acusa que en el gobierno de Boric “hubo una romantización de la toma” y afirma que ya se están planificando 14 desalojos

    Lo más leído

    1.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    2.
    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    3.
    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    4.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    5.
    Quiñenco anota caída en sus ganancias ante impacto de la guerra en Medio Oriente en su filial naviera

    Quiñenco anota caída en sus ganancias ante impacto de la guerra en Medio Oriente en su filial naviera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar
    Chile

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar

    Diputada Javiera Rodríguez (REP.) denuncia ante la PDI amenazas de muerte por charla en la U. de Chile

    Poduje acusa que en el gobierno de Boric “hubo una romantización de la toma” y afirma que ya se están planificando 14 desalojos

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor
    Negocios

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    Clínica Las Condes reduce sus pérdidas y prevé retorno a las utilidades en los próximos periodos

    Codelco: ¿Quiebra o Reestructuración?

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    La UC desata un terremoto en Boca: en Argentina anuncian que Claudio Úbeda no seguirá como técnico xeneize
    El Deportivo

    La UC desata un terremoto en Boca: en Argentina anuncian que Claudio Úbeda no seguirá como técnico xeneize

    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente
    Mundo

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales