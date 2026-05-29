Amplían detención de dos mujeres por niño que perdió la vida tras caer a una piscina en jardín infantil de Calama

Durante la mañana de este viernes, el Juzgado de Garantía de Calama amplió la detención de las dos mujeres que se encuentran detenidas por la muerte de un menor, el cual cayó a una piscina en un Jardín Infantil en la comuna de Calama.

De esta forma se amplió la detención hasta el próximo lunes 1 de junio.

Cabe recordar que los hechos se registraron durante la mañana del jueves en la comuna de Calama, en la Región de Antofagasta, donde por causas que se investigan un menor de tan sólo cinco años perdió la vida tras caer a una piscina al interior de un jardín infantil.

Según información preliminar, la piscina se encuentra ubicada en el patio del establecimiento y no habría contado con las medidas de seguridad pertinentes.

Ocurridos los hechos, al lugar llegó personal de Carabineros y SAMU con el fin de prestar los primeros auxilios al menor.

“Cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inversión”, indicaron desde Carabineros en la ocasión.

La Fiscalía dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer lo ocurrido.