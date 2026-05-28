Cadem: aprobación de Kast cae al 39% y un 44% espera que reconozca errores durante su primera cuenta pública
Respecto al mensaje presidencial del próximo lunes, un 61% cree que la prioridad debe estar puesta en anuncios sobre delincuencia, seguridad y crimen organizado.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a un 39% en la última encuesta Plaza Pública de Cadem, a pocos días de su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno, programada para el próximo lunes.
Con ello, Kast retrocedió dos puntos respecto a la medición anterior y volvió a bajar del umbral del 40% de respaldo, quedando a solo tres puntos de su nivel más bajo de aprobación (36%).
El sondeo muestra además que la desaprobación del Mandatario subió un punto y alcanzó el 56%, acercándose nuevamente a su peor registro desde que asumió el gobierno, cuando llegó a 58% el pasado 15 de mayo.
La encuesta contempló 1.002 casos a través de entrevistas online y alcanzó cobertura en 165 comunas del país.
Primera cuenta pública de Kast
El sondeo de opinión también consultó por el conocimiento, interés y expectativas sobre la primera cuenta pública del Kast.
Un 55% de los encuestados señaló tener “mucho o bastante” interés en conocer lo que diga el Mandatario el próximo lunes.
La encuestadora preguntó por cuál debiera ser el propósito de la cuenta pública. Un 44% cree que la instancia debería ser usada por Kast para reconocer errores y corregir el rumbo; un 40% para presentar nuevas medidas, anuncios o reformas y un 6% que debe ser para mostrar los logros del gobierno.
Respecto a las prioridades que debiera contener el mensaje presidencial, un 61% menciona que debe ser la delincuencia, seguridad y crimen organizado; seguido por un 46% que cree debe ser la economía, empleo y costo de la vida.
En tanto, las expectativas de los consultados muestran que un 88% está de acuerdo con que Kast se comprometa con metas claras de aquí al 2030 y dé ejemplos de anuncios concretos.
Un 86% está de acuerdo con que reconozca errores que se han cometido durante los primeros meses de gobierno.
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