Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular

Adiós contaminación: Empresa reemplazará más de 57 mil estufas a leña por climatizadores en Santiago.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró para este sábado 30 de mayo la segunda preemergencia ambiental del año para la capital, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y a los actuales niveles de contaminación.

La medida, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según se informó desde la delegación, con datos de la Dirección Meteorológica, para este sábado se prevé circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura. De esta forma, el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) se presentará en nivel regular/alto hasta la mañana, mientras que durante la tarde se alcanzará nivel regular.

En este contexto, las autoridades destacaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y recordaron que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Con la declaración de preemergencia, aumentan los dígitos afectos a restricción vehicular estipulados en el calendario vigente dispuesto por la autoridad de Transportes para este sábado:

- Automóviles con sello verde: no aplica.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde no pueden circular por el interior del Anillo Américo Vespucio (AAV).

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 7.30 y las 21.00 horas.

- Motocicletas: no aplica.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales con patentes terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga con sello verde, con patentes finalizadas en 6 y 7, al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.