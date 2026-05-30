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    Ñublense vence a Cobresal en el norte y escala a la cuarta posición en la Liga de Primera

    El equipo de Chillán ganó por la mínima en el Norte Chico tras el gol de penal convertido por Ignacio Jeraldino. Resultado que le permite sumar los mismos 21 puntos que el tercero Limache, pero con peor diferencia de goles.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cobresal

    Ñublense logró un valioso triunfo en el inicio de la décimo cuarta fecha de la Liga de Primera. El equipo de Chillán viajó lejos hasta El Salvador para derrotar por la cuenta mínima al local Cobresal, elenco que se hunde en el fondo de la tabla de posiciones, y así ponerse momentáneamente en el cuarto puesto.

    Duelo de rivales con realidades muy distintas, con un equipo local necesitado de triunfos tras sumar solo cuatro en los 13 partidos anteriores. Los chillanejos, en tanto, con el claro objetivo de quedar entre los cuatro primeros.

    En ese contexto, fue el elenco atacameño el que se vio mejor en los primeros minutos. Incluso, a los 9’, una media chilena de Julián Brea estuvo cerca de abrir la cuenta, pero su remate se fue sobre el arco de los sureños.

    Instantes más tarde, la visita encontró la manera de abrir la cuenta. El rebote en la mano del zaguero salvadoreño Christian Moreno, en principio, no fue advertido por el árbitro Claudio Díaz. Sin embargo, el juez fue advertido por el VAR y terminó en el cobro del penal, el mismo que Ignacio Jeraldino convirtió en gol, a los 14’.

    Cobresal intentó una reacción, sobre todo, a través de juego. Pero el potente remate de Stefan Pino se fue por muy poco a un costado, cuando el correr del reloj superaba la veintena de minutos.

    Cuando el partido se iba en la primera fracción, la escuadra del Ñuble estuvo muy próxima a aumentar las cifras. Jeraldino ejecutó el tiro libre y el golero de los anfitriones Alejandro Santander estuvo notable para evitar la segunda caída.

    En el fondo

    En el tiempo complementario, los dirigidos de Gustavo Huerta tomaron la iniciativa, pero no encontraron los caminos para alcanzar, al menos, la conquista del empate frente al orden de los Diablos Rojos, quienes esta vez jugaron de blanco.

    Es más, fueron los pupilos de Juan José Ribera los que estuvieron más cerca de aumentar las cifras. A los 71’, Alex Valdés ganó la banda en la izquierda y definió sobre el arquero, para que Franco Bechtholdt sacara la pelota en la línea. El rebote quedó en los pies de Gabriel Graciani y esta vez fue Carvallo quien evitó la caída.

    En la jugada siguiente, Pino ganó por arriba en un tiro libre servido desde la izquierda para poner la paridad. Sin embargo, el espigado delantero estaba en posición de adelanto cuando encontró el cabezazo.

    Los minutos finales vieron una mayor aplicación del elenco cuprífero, pero ni Brea y tampoco Pino lograron traducir esa levantada en goles. Dolorosa derrota que estanca a los de Huerta en el antepenúltimo puesto.

    Más sobre:FútbolÑublenseCobresalLiga de Primera

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