Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones.

El holding Cencosud, controlado por la familia Paulmann, informó que el directorio de la sociedad decidió convocar a junta extraordinaria de accionistas, con el objeto de acordar la creación de un programa de adquisición de acciones de propia emisión destinado a inversión.

“Esta propuesta refleja nuestra disciplina de asignación de capital y el foco en generar valor de largo plazo. Consideramos la recompra de acciones como una herramienta complementaria de retorno al accionista, en equilibrio con el crecimiento de nuestros negocios, las prioridades de inversión y una posición financiera sólida. Adicionalmente, las condiciones de mercado actuales refuerzan la necesidad de contar con esta opción de asignación de capital.”, señaló Andrés Neely, CFO de Cencosud.

Asimismo Cencosud dijo en un comunicado que “la iniciativa busca optimizar la asignación de capital y aprovechar oportunidades de valorización de la compañía en el largo plazo, en línea con su foco en generación de valor sostenible y fortalecimiento competitivo. Este eventual programa es consistente con la política de la compañía de equilibrar una asignación disciplinada de capital entre crecimiento, solidez financiera y retorno a los accionistas”.

Cencosud cuenta con experiencia previa en este tipo de iniciativas, habiendo ejecutado programas de recompra en 2021 y 2023, este último orientado a retención. Actualmente la compañía cuenta con aproximadamente US$1.000 millones en caja.

Valorización de las acciones

Asimismo, Cencosud indicó que el plan propuesto “se enmarca en un contexto de subvaloración bursátil, junto con una visión positiva del mercado respecto de su potencial de valorización”.

En paralelo según informó la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la junta también deberá aprobar los términos y condiciones del programa, incluyendo el monto o porcentaje máximo de acciones de propia emisión a ser adquiridas, la duración del mismo y delegar en el directorio la facultad para fijar el precio a pagar por las acciones.

Cencosud no detalló cuál es el porcentaje de acciones que prevé incluir en el programa.

La junta extraordinaria de accionistas fue convocada para el 9 de julio.

Previo al anuncio las acciones de Cencosud cerraron con una caída de 3,72% a $2.099 en la Bolsa de Santiago. Así en lo que va del mes acumulan una baja de 6,65% mientras que en el 2026 anotan un retroceso de 26,64%.