Lucas Bovaglio aborda el cruce de O’Higgins ante Boca en la Sudamericana: “Mientras más difícil, mejor responde el equipo”.

La clasificación de la UC en la Copa Libertadores tuvo un efecto para O’Higgins en la Copa Sudamericana. El cuadro celeste enfrentará a Boca Juniors en los playoffs del torneo subcontinental.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la competencia, instancia en la que se medirá ante Recoleta de Paraguay. Por haber estado entre los segundos de la fase grupal de la Sudamericana, O’Higgins abrirá la llave como visitante y definirá la clasificación como local.

Tras conocerse el cruce, el técnico Lucas Bovaglio se refirió al desafío que tendrá su equipo frente al cuadro transandino. “Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo”, señaló el entrenador.

O'Higgins superó a Millonarios para instalarse en los playoffs de la Copa Sudamericana. LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

El argentino también destacó el comportamiento de su plantel en encuentros de exigencia internacional durante la temporada. “A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, afirmó.

Respecto a la preparación de la serie, Bovaglio recordó la jerarquía del rival y la necesidad de minimizar errores. “Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo. Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde”, sostuvo.

O’Higgins accedió a esta instancia luego de finalizar segundo en su grupo. En la última fecha consiguió una victoria por 2-1 sobre Millonarios en Bogotá, resultado que le permitió asegurar su presencia en los playoffs. Los dirigidos por Bovaglio cerraron la fase de grupos solo por detrás de Sao Paulo.