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    Nicolás Córdova comparte las razones de la ausencia de Erick Pulgar: “Por temas personales ha preferido decir que no”

    El técnico de la Roja analizó también el regreso de Brayan Cortés a la nómina para los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    La Roja se prepara para sus próximos amistosos en la previa del Mundial. El conjunto nacional se enfrentará a las selecciones coperas de Portugal y República Democrática del Congo.

    En la previa de estos duelos, aprovechó de tocar la ausencia de Erick Pulgar y el regreso de Brayan Cortés a las nóminas. Sobre el volante de Flamengo indicó que “Pulgar siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el extranjero. Él por temas personales ha preferido decir que no. No voy a hacer un juicio de valor de por qué no está acá. Él en su momento determinará si se vuelve a integrar. Sin duda es un jugador importante y a nosotros nos hubiera encantado que hubiese estado”.

    En cuanto a Cortés, remarcó que “hay un seguimiento a muchos arqueros y Brayan está pasando un muy ben momento en Argentina. Junto con Bruno que es nuestro preparador de arqueros que era prudente llamarlo. En especial ahora que Sebastián Mella está operado y no pudo venir”.

    También compartió cómo fue que dieron con Nils Reichmuth, una de las grandes sorpresas de la nómina. “Es parte de un proceso que llevamos desde hace un rato. Buscar jugadores que tengan pasaporte chileno en otras ligas. Obviamente no todos son convocables y en algunos casos por la edad es complejo traerlos. En ese orden, el año pasado planificamos un viaje con Sebastián (Miranda) y tuvimos la oportunidad de ver a Nils a Suiza. Vimos un par de partidos, estuvimos con su familia. Ahora depende de ellos el rendimiento que muestren”, indicó.

    Al mismo tiempo, valoró el trabajo que han hecho los equipos del medio local, en especial Coquimbo Unido y Universidad Católica por haber logrado el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, y a O’Higgins por llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

    “Es muy positivo para el fútbol chileno que tanto la Católica como Coquimbo hayan pasado de fase. Eso permite que se jueguen grandes partidos. También lo de O’Higgins es importante, así que acá en la selección estamos felices. El beneficio es para el fútbol chileno. Ayer el gol de Clemente. En O’Higgins jugó Felipe Faúndez que es parte de este proyecto”, destacó.

    Además, sobre el ánimo de los jugadores con los que ya trabaja, señaló que “desde que he estado con ellos, el grupo siempre ha estado muy cohesionado. Ha habido muy buena energía y son muchachos que se dejan entrenar, muy trabajadores. Sabemos que tenemos que darle tiraje a los más jóvenes. Tenemos muchos jugadores en carpeta. Por ahora son los que tienen que estar y obviamente estos partidos son durísimos porque son selecciones que van a jugar el Mundial. Portugal está dentro de los candidatos para ganar el Mundial. Sabemos que es un partido muy, muy difícil, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugando estos partidos”.

    Próximas metas

    Sobre los pasos que vienen para la Selección en sus categorías, apuntó que “vienen muchas cosas el próximo semestre, no solo a nivel de selección adulta. Estamos preparando un Mundial Sub 17, un Sudamericano Sub 15. Nos Bajamos de un avión, estamos diez días y volvemos a viajar. Sabemos que estamos pasando una transición y lo estamos tomando con la mayor responsabilidad posible, porque sabemos que lo que estamos haciendo es difícil, pero como vamos todos para el mismo lado, tratamos de aprovechar este momento al máximo y lo que vendrá será muy bueno para el fútbol chileno”.

    Por último, remarcó que en los próximos amistosos el objetico central será “tratar de que los jugadores sigan compitiendo a alto nivel. Hemos dirigido siete partidos y me parece que el único partido en el que dejamos de competir fue contra Nueva Zelanda tras la expulsión. Respecto a los punteros, les damos mucha atención a los entrenamientos, y aún no sabemos con qué sistema vamos a competir. Una vez que estemos en Lisboa vamos a ver quiénes son los jugadores que están disponibles”, cerró Córdova.

    En la misma instancia, Felipe Correa, gerente de selecciones, aprovechó de dar a conocer el calendario preparativo de la Roja adulta en los próximos meses. Confirmó que el 26 de septiembre enfrentarán en Canadá y el 29 del mismo mes a Estados Unidos. En octubre, se trabaja en el cierre de un encuentro para el día 3 de ese mes y el 6 se enfrentarán a México. Ya en noviembre tienen contemplado disputar dos amistosos con una selección sudamericana, partiendo de visita y cerrando en el Estadio Nacional.

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