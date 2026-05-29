Roland Garros tendrá un campeón inédito: Novak Djokovic sucumbe ante Joao Fonseca en un partido increíble

Roland Garros asegura un campeón inédito. Este viernes fue eliminado Novak Djokovic (4° del ranking ATP) en la tercera ronda del torneo. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, fue derrotado por el brasileño Joao Fonseca (30°) por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en un partido que se extendió por 4 horas y 53 minutos en París.

Con este resultado, el europeo quedó fuera del cuadro antes de los octavos de final y perdió la posibilidad de conquistar un nuevo título en el torneo francés. Además, su eliminación garantiza que el campeón de la presente edición levantará por primera vez el trofeo de Roland Garros.

Fonseca, de 19 años, se convirtió en el primer jugador de esa edad en derrotar a Djokovic en un torneo grande.

El encuentro comenzó favorable para el serbio. Djokovic se quedó con los dos primeros sets por 6-4 y 6-4. Sin embargo, el sudamericano logró mantenerse en partido y comenzó la remontada en el tercer parcial. Fonseca descontó al imponerse por 6-3 en el tercer set y luego igualó el marcador tras adjudicarse el cuarto por 7-5. En el parcial decisivo volvió a encontrarse en desventaja, pero logró recuperarse para cerrar el triunfo por 7-5.

La victoria sobre Djokovic se suma a otra remontada protagonizada por Fonseca en el mismo torneo. En la ronda anterior había superado al croata Dino Prizmic (72°) luego de perder los dos primeros sets. De esta forma, el brasileño consiguió dos victorias consecutivas tras estar 0-2 en el marcador.

El próximo desafío del brasileño será buscar un lugar en los cuartos de final del certamen, instancia que nunca ha disputado. La derrota de Djokovic marca además una de las eliminaciones más tempranas del serbio en torneos de Grand Slam.