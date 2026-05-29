Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”.

El afamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu sorprendió al criticar con dureza a la FIFA. El director, productor y guionista, ganador de cinco premios Oscar por películas como Birdman y The Reventant, fustigó el precio de las entradas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, así como también que el evento se realice en tres países diferentes al mismo tiempo.

“Es triste, la verdad. Estaba platicando con (Juan) Villoro, que es el experto, y le digo que no siento ningún ambiente mundialero y él está de acuerdo, porque hay muy pocos partidos en México. El haber dispersado un Mundial en tres países me parece, otra vez, algo de avaricia de la mafia de la FIFA”, disparó.

“El haber metido muchos más equipos, ya sin una curaduría de calidad. El nivel va a bajar”, sostuvo.

González Iñárritu, que celebraba su ingreso a El Colegio Nacional, una histórica institución cultural fundada en 1943, fue más allá y acusó al ente rector del fútbol planetario de robarle a la gente un entretenimiento que les pertenece.

“FIFA cobró tres veces un Mundial… El costo de los boletos me parece una grosería, ahorita el más barato es de 10 mil o 20 mil pesos. ¿Quieres llevar a tus hijos? Es una barbaridad. Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular que se robaron”, sentenció.

Alejandro González Iñárritu.

González Iñárritu, Maradona y La Mano de Dios

El cineasta nacido en Ciudad de México en 1963 prosiguió con sus dardos hacia lo que rodea a la Copa del Mundo en la actualidad. Por ejemplo, criticó que el aficionado tenga que contratar servicios exclusivos y desembolsar recursos para ver todos los partidos del evento que se realiza cada cuatro años.

“Ahora para verlo en televisión tienes que pagar. Antes era una celebración de un país orgulloso de recibir al mundo, había una alegría, un orgullo; ahora dividido en tres países, me parece una mala decisión de los que manejan el mundo, de los corporativos”, aseguró.

El exitoso director recordó una experiencia con su papá en el Mundial de México 1986. “Mi padre, que no tenía dinero, recuerdo en el famoso partido de Argentina con Inglaterra, en el gol famoso gol de Maradona de La Mano de Dios... Yo fui a ese partido. Y para que mi papá me haya invitado quiere decir que él podía pagar ese boleto. Es una barbaridad. Antes era la celebración de un país que estaba orgulloso de invitar al mundo”, concluyó.