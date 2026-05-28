Gary Medel y Arturo Vidal anticipan el Mundial 2026: los favoritos, el recuerdo de Marcelo Bielsa y la Generación Dorada.

Los recuerdos de la Generación Dorada vuelven a aparecer. En la antesala del Mundial, Gary Medel y Arturo Vidal repasan sus anécdotas de sus participaciones en la cita planetaria con Chile, en una transmisión a través de las redes sociales.

La charla comenzó con referencias al presente de ambos. El King comentó el reciente triunfo de Colo Colo en el clásico ante la UC, el que Pitbull se perdió ya que se recupera de una lesión. “Ya empecé a correr y todo eso”, reveló el volante de Universidad Católica.

Sin embargo, rápidamente el diálogo se trasladó a los recuerdos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, torneos donde ambos fueron piezas fundamentales de la selección chilena. “Muchos lindos recuerdos. La verdad es que teníamos una gran generación. No solamente de nosotros, sino de los más viejitos y los más nuevos. Y nos llevábamos todos bien”, recordó Medel sobre la convivencia en la Roja.

El mediocampista también rememoró la cercanía que existía en el plantel durante la estadía en Sudáfrica. “Teníamos lindos momentos, lindos jugadores. Lo pasábamos bien. Aparte de jugar lindo, teníamos un buen grupo”, afirmó.

Vidal y Medel en la Roja. RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Vidal coincidió con el análisis y destacó el ambiente que existía dentro del equipo. “Éramos todos jóvenes. Andábamos con todo”, señaló el exvolante del Bayern Múnich. “Jugábamos el Huaso de lateral derecho, yo por la izquierda y tu de central”, añadió el King.

En medio de la conversación, Vidal le preguntó a Medel sí alguno de sus exentrenadores dirá presente en el Mundial. “Bielsa po’, papá… Uruguay. Bielsa, el mejor”, señaló el ex Boca Juniors. “Tu papá”, respondió el Rey, entre risas, quien no tuvo la mejor relación con el rosarino.

El ex Barcelona fue dirigido por Carlo Ancelotti, quien hoy dirige a Brasil. “Tiene buen equipo, va a estar difícil, pero con Ancelotti todo puede pasar, le tengo mucha fe”, dijo.

Además de recordar el pasado, ambos futbolistas analizaron el escenario de cara al Mundial de Norteamérica 2026. Medel aseguró que las selecciones sudamericanas llegan en un gran nivel competitivo. “Argentina y Brasil obviamente son fuertes. Colombia se ha hecho fuerte en este último tiempo. Lo mismo Ecuador. Yo creo que esas son las cuatro selecciones que tienen posibilidades”, comentó el volante.

También destacó el crecimiento reciente de Paraguay. “Se metió también, que tiene jugadores impresionantes en buenos clubes”, agregó.

Vidal, en tanto, puso el foco en las selecciones europeas. “Están fuertes. España, Francia y Portugal tienen equipos jóvenes que vienen muy marcados con lo que vienen haciendo en el último tiempo”, aseguró.