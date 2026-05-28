Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

El club de las empresas con valor de mercado superior a un billón de dólares tiene once integrantes y sigue creciendo. El martes se sumó Micron y ayer lo hizo SK Hynix, completando un grupo donde la mayoría comparte un denominador común: su vinculación directa o indirecta con el auge de la inteligencia artificial (IA) y el mercado de los semiconductores.

SK Hynix superó este miércoles por primera vez el billón de dólares en valor de mercado, sumándose a sus rivales en chips de memoria Samsung Electronics y Micron en alcanzar ese hito, en el marco de un rally impulsado por la IA.

Las acciones del fabricante surcoreano cerraron la jornada con un alza de 9,3%, tras llegar a subir hasta 14,9% durante la sesión, elevando su capitalización a un récord de 1.680 billones de wones (US$1,12 billones) y llevando al índice de referencia de Corea del Sur, el Kospi, a un máximo histórico, según Reuters.

La aceleración en los papeles de fabricantes de chips de memoria se intensifica: tanto SK Hynix como Micron superaron el billón de dólares por primera vez mientras los inversionistas apuestan a que el auge de la IA llevará a una revalorización sostenida de la industria, reportó Bloomberg.

SK Hynix acumula una ganancia superior al 1.000% en los últimos 12 meses, convirtiéndose en la tercera empresa asiática en ingresar al club del billón de dólares, tras su rival Samsung Electronics a comienzos de este mes. Micron, por su parte, se disparó 19% el martes, su mayor alza en una sola jornada desde 2011.

Micron superó esta semana la barrera del billón de dólares.

Samsung había superado el billón de dólares en capitalización bursátil por primera vez el 6 de mayo, impulsada por la fuerte demanda de chips de memoria de alta gama utilizados en los conjuntos de chips de IA diseñados por Nvidia, lo que ha tensado la oferta y elevado los precios, beneficiando a los mayores fabricantes del sector.

Según los datos al cierre del mercado de este miércoles, Nvidia lidera el grupo con una capitalización de US$5,14 billones, seguida por Alphabet (matriz de Google) con US$4,69 billones y Apple con US$ 4,57 billones.

Microsoft suma US$3,07 billones y Amazon US$2,92 billones.

Broadcom alcanza US$2,00 billones; TSMC, US$1,92 billones; Meta, US$1,61 billones; y Samsung Electronics, US$1,34 billones.

Cierran el listado SK Hynix con US$1,06 billones y Micron con US$1,05 billones.

Once empresas superan el billón de dólares en market cap, tres de ellas asiáticas y dos de ellas coreanas. Imagen creada con IA.

En conjunto, este grupo refleja cómo el liderazgo tecnológico se está concentrando en empresas capaces de capturar el crecimiento estructural de la economía digital. Nvidia y Broadcom se han beneficiado directamente del auge de los chips y aceleradores para IA; Microsoft, Amazon y Alphabet dominan buena parte de la infraestructura de la nube donde se entrenan y ejecutan estos modelos; Apple y Meta aportan escala en dispositivos, plataformas y servicios digitales; mientras que TSMC, Samsung y Micron ocupan un rol esencial en la cadena de suministro de semiconductores.

Tanto SK Hynix como Micron son proveedores dominantes de memoria de alto ancho de banda (HBM, por su sigla en inglés), los chips especializados que se encuentran en el núcleo de los aceleradores de IA y los servidores de centros de datos. SK Hynix, proveedor clave de Nvidia, ya ha agotado toda su capacidad de producción de HBM para 2026, informó Euronews.

La entrada de ambas compañías al club billonario refuerza la idea de que la próxima fase del auge tecnológico no dependerá solo de los procesadores avanzados, sino también de la memoria necesaria para escalar centros de datos, modelos de IA y aplicaciones cada vez más intensivas en cómputo.

Valoraciones exigentes y el fantasma de las puntocom

El rally ha reabierto el debate sobre si el sector enfrenta una burbuja especulativa. Para Ignacio Mieres, head of research de XTB, si bien las enormes inversiones y valoraciones asociadas a la IA levantan “dudas razonables sobre una posible burbuja”, el fenómeno actual “se aleja del caso de las puntocom, ya que la IA no se ha quedado únicamente en una promesa de crecimiento futuro, sino que ya ha generado beneficios concretos” y se ha materializado en distintas industrias “con impactos visibles en la productividad y el PIB de Estados Unidos”.

El analista señala que las valoraciones actuales son “exigentes, pero esto por sí solo no basta para hablar de una burbuja”, dado que muchas de las compañías líderes “cuentan con fundamentos sólidos, crecimiento en utilidades y generación real de caja”.

Reuters, citado por Marketscreener, destacó que el rally de SK Hynix convirtió al KOSPI en un índice de referencia récord, en una jornada que subrayó cómo el auge de la IA está reconfigurando los mercados bursátiles más allá de Wall Street.

Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, con un market cap de más de US$ 5 billones. Dado Ruvic

SK Hynix es ahora la segunda empresa surcoreana y la tercera asiática en ingresar al club del billón de dólares, tras Samsung Electronics y TSMC.

Sin embargo, Mieres advierte que el elemento más preocupante es la elevada concentración del mercado: “cerca de 10 valores concentran alrededor del 40% de la capitalización, una dinámica que recuerda episodios como la burbuja puntocom, la burbuja japonesa o las Nifty Fifty”.

Concluye que el principal riesgo no reside únicamente en la IA como temática, “sino en la fuerte concentración del mercado y en la dependencia de un grupo reducido de compañías para sostener las valorizaciones actuales”.

SK Hynix, la última empresa en superar la barrera del billón de dólares. Ahn Young-joon

Datos del mercado ilustran ese riesgo de concentración en Wall Street: según 24/7 Wall St., Nvidia representa por sí sola el 8% del S&P 500, Microsoft el 5% y Broadcom el 3%.

En el Nasdaq 100 la concentración es aún más extrema: Nvidia equivale al 10%, Microsoft al 9% y Broadcom al 6%. Quitando la exposición a infraestructura de IA, el S&P 500 habría apenas superado el rendimiento del efectivo en los últimos dos años.

El caso de Corea y una comparación (¿injusta?) con Chile

Ese fenómeno de concentración tiene también una dimensión geográfica. Samsung y SK Hynix representan en conjunto cerca de la mitad de la capitalización del KOSPI, el principal índice de la Bolaa de Seúl, lo que significa que buena parte de la fortaleza bursátil de Corea del Sur está atada al ciclo de los semiconductores.

Con ambas empresas superando el billón de dólares, Corea del Sur se convierte en el primer país fuera de Estados Unidos con más de una compañía en ese selecto grupo.

Corea del Sur es un caso más que llamativo. En 1920 estaba ocupada por Japón y era consideraba más bien una colonia agrícola. Luego, entre 1950 y 1960, tras la guerra de Corea, el país vivió una severa crisis que obligó a ayuda internacional y algunos registros apuntan a que su PIB per cápita era similar al de países de África, el continente más pobre del mundo.

Corea del Sur tiene a dos empresas que superan el billón de dólares. Woohae Cho

Hoy es una de las naciones más avanzadas del mundo. Está entre los tres países que más invierten en I+D, con un gasto de más del 5% del PIB frente a las estimaciones de manos de 0,5% que tiene Chile.

Hace unos días, el economista venezolano y académico de Ha de Harvard, Ricardo Hausemann, dijo que la comparación con los países de Latinoamérica “le hace a Chile sentirse muy bien”, pero que eso no le ayuda a identificar las áreas debe hacer más. En ese punto, llevó la comparación con Corea del Sur.

“Si tú te pones a ver Corea en chips y en memorias, que son productos novedosos, ahora exporta más que todo Chile, solo en dos rubros, exporta más que todo Chile y son rubros que no existían. Entonces todo su crecimiento viene de cosas que han desarrollado, que son relativamente nuevas y que el mundo está desesperado por comprar más de ellas, pero si no tienes esos motores de crecimiento, es difícil crecer rápido”, afirmó.