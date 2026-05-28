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    Agustín Sepúlveda, piloto chileno de 17 años: “La Fórmula 1 es mi meta principal; seguir en la escalera FIA”

    El joven deportista es parte de la F4 CEZ, una de las categorías formativas más importantes de Europa. Este fin de semana disputará la segunda fecha de la competencia, en Salzburgring.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Instagram Agustín Sepúlveda.

    El rostro de Agustín Sepúlveda se asombra cada vez que habla del autódromo de Spielberg; de los edificios imponentes, de la pista, de los autos que vio. Con apenas 17 años ya corrió en uno de los circuitos con más historia, en Austria, en su debut en la F4 CEZ hace un mes, una de las categorías formativas más competitivas de Europa.

    De vuelta en Chile, el campeón nacional y sudamericano de karting retomó su vida como estudiante y como hijo, aunque aún sin poder olvidar lo que vivió. Precisamente de esa experiencia habla con El Deportivo, sobre las carreras en las que debió remontar posiciones, su preparación para la segunda fecha en Salzburgring este fin de semana (otra pista icónica) y acerca de sus sueños.

    ¿Cómo fue la experiencia en Red Bull Ring en su estreno en la F4 CEZ?

    Súper contento. El circuito, la infraestructura y el tipo de carrera en sí es muy linda, algo impresionante. Nunca había estado en Red Bull Ring. Es bueno haber tenido un nivel fuerte, éramos 42 pilotos, había equipos europeos importantes y tuvimos un buen rendimiento.

    En casi todas las carreras pudo escalar posiciones.

    La carrera uno largué 28 y en la primera vuelta llegué a estar 20, pero por problemas de potencia terminé 23, defendiéndome como pude. Para la carrera dos largué 27 y terminé 15, fueron 12 posiciones, la largada fue excelente. Con esta carrera pude entrar a la final, que de los 42 solo quedaban 32, y en la última largué 28 y terminé 17. Logramos remontar harto y por eso me quedo bastante contento.

    Foto: Instagram Agustín Sepúlveda.

    Era una de sus primeras experiencias en la Fórmula 4.

    Era mi segunda carrera en Fórmula 4, la primera fue en enero de este año en Estado Unidos; fui con el mismo equipo, la escudería Buell, y gané. Siento que ahora me adapté bastante bien, era un circuito rápido y eso era difícil. En el tema del manejo anduve súper bien.

    ¿Cómo visualiza esta segunda fecha en Salzburgring?

    Creo que estamos bastante preparados, si no hubiera sido por este tema del motor y de la falta de potencia habríamos ido mucho más adelante. Para la segunda fecha creo que vamos a estar mejores en el rendimiento.

    ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo en el automovilismo?

    A corto plazo, terminar este campeonato 2026 de la mejor manera posible y después de eso me gustaría seguir en esta escalera de Fórmula, que sería la Fórmula 4, los Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2 y La Fórmula 1 sería mi meta principal; seguir en esta escalera FIA. Sin embargo, como otros pilotos como Nico Pino, que es un buen referente para mí, también tengo considerado el camino al WEC y a las carreras de resistencia. Me llaman bastante la atención, creo que son una buena posibilidad para pilotos que, quizás, no tienen la oportunidad de llegar a la Fórmula 1.

    Foto: Instagram Agustín Sepúlveda.

    Recién nombró a Nico Pino. ¿Tiene algún otro referente?

    Creo que un gran referente es Franco Colapinto, que es latinoamericano, salió de aquí, fue a Europa y demostró que se puede llegar a una categoría como la Fórmula 1. También tenemos a (Gabriel) Bortoleto, que es brasileño. Creo que hay bastantes latinos que han hecho un buen papel en el automovilismo y son mis principales referentes.

    ¿Cómo nace su gusto por el automovilismo?

    Mi papá y mi abuelo son muy tuerca. Mi papá viene del norte y le gustaban las motos, pero cambió las motos por los karting. A los tres años me compraron mi primer karting y a los cinco años me inscribí, empecé a correr distintos campeonatos nacionales acá en Chile, de a poquito esto fue sumando, a ganar campeonatos. A los dos les encantan las carreras y siempre que pueden me acompañan.

    Más sobre:AutomovilismoFórmula 1Fórmula 4Agustín Sepúlveda

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